Aportes del Partido Demócrata al proyecto de Boleta Única

Al respecto, compartimos desde el PD algunas observaciones realizadas que intentan apuntar a la excelencia institucional y al enriquecimiento de la dinámica democrática:

Tras años de infructuosos intentos consideramos apropiada la discusión de incorporar la BOLETA ÚNICA a los procesos eleccionarios. La BU visibiliza a los candidatos, disminuye los costos, cuida el medio ambiente, es un método transparente y mejora la fiscalización. Pudo haberse implementado en las elecciones de 2021, lo cual habría contribuido a ahorrar recursos y optimizar la calidad del proceso.



El Gobierno Provincial impulsa un proyecto inspirado en la experiencia cordobesa, y allí se incurre en el error de no erradicar la “lista sábana” (el casillero que figura muestra Lista Completa). Desde el PD nos inclinamos por el Proyecto implementado en la Provincia de Santa Fe, donde para evitar el efecto arrastre de la “lista sábana” la Boleta presenta opciones por categoría. El ciudadano debe poder conocer a los candidatos, puntapié inicial para generar verdaderos cambios. Y cada partido político deberá esmerarse en elegir los postulantes que quedarán claramente visibles en las boletas. De este modo la oferta electoral eleva su vara. Y, finalmente, los postulantes no se verán beneficiados al no poder “colgarse” del candidato principal.



También se advierte que el Gobernador impulsa el Proyecto de Boleta Única sólo para elecciones provinciales. Si la presentación de este Proyecto aspira a una verdadera reforma, el cambio debe ser abarcativo, y definitivo. Debe aplicarse en elecciones desdobladas y conjuntas, y no es correcto lo manifestado por el Ministro de Gobierno al decir que es inviable jurídicamente o en la práctica.



Mendoza ha sabido votar con dos urnas, en casos como el de la Reforma Constitucional, la ciudadanía tiene ejercicio al respecto. Santa Fe ha instrumentado esta modalidad en el marco de una acordada de la Cámara Electoral Nacional. Generar tamaña expectativa para su aplicación a medias, hace caer en saco roto años de análisis y estudios al respecto.



Mendoza tiene la oportunidad de elevar su calidad institucional, alzar su mirada hacia generaciones futuras, profundizar las mejoras y evitar caer en especulaciones políticas.