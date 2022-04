En San Luis triunfo albiverde frente al Globito lasherino

Se jugó la quinta fecha del torneo Federal A

Los resultados de los equipos cuyanos:

Estudiantes de San Luis 2- Huracán Las Heras 1

Sol de Mayo de Viedma 0- Juventud Unida 1

Olimpo de Bahía Blanca 5- Peñarol 0

Desamparados 2- Ciudad Bolivar 1

Tabla de posiciones:

Olimpo 13, Villa Mitre y Juventud Unida 9, Camioneros 8, Sol de Mayo 7, Estudiantes y Ferro 6, Argentino, Desamparados y Peñarol 5, Circulo Deportivo, Bolívar y Liniers 4, Sansinena e Independiente 3, Huracán - 10.

Próxima fecha de los cuyanos

Villa Mitre de Bahía Blanca vs Sportivo Desamparados de San Juan/ Juventud Unida de San Luis vs Argentino de Monte Maiz/ Sportivo Peñarol vs Independiente de Chivilcoy/ Huracán Las Heras vs Olimpo de Bahía Blanca.

Este es el comentario del partido que realiza El Diario de la República de San Luis:

Sportivo Estudiantes derrotó este domingo por 2 a 1 a Huracán Las Heras de Mendoza y logró su primera victoria en la 5ª fecha de la Zona A del Torneo Federal A 2022. Los goles del “Verde” los anotaron Ulises Ojeda a los 29 minutos del primer tiempo y Maximiliano Casas, de penal, a los 39' del segundo período; mientras que Javier Peñaloza descontó para los visitantes a los 48' del final.

El encuentro se disputó en el "Héctor Odicino-Pedro Benoza", con el arbitraje de la terna sanjuanina compuesta por Pablo Núñez (juez principal), Gabriel González y Jesús Allegue (líneas), quienes fueron acompañados por el riojano Emiliano Silva como cuarto árbitro.

El primer tiempo fue totalmente dominado por Estudiantes, que tuvo -además del gol de Ojeda- otra chance clara para aumentar el marcador en un contraataque que terminó con un remate de Brignone que el arquero Cuesta pudo sacar al córner.

En el complemento, Estudiantes le dejó la pelota a Huracán, que sin ideas casi no lo complicó y en cambio el “Verde” tuvo sus dos o tres opciones para liquidarlo; hasta que a los 37 minutos lo bajaron a Casas en el área y el árbitro no dudó: cobró penal y el propio Maxi lo cambió por gol.

El equipo mendocino venía de derrotar 2 a 1 de local a Camioneros, en lo que fue su primera victoria del torneo, pero hay que recordar que comenzó este torneo con una penalización de 15 puntos menos por los incidentes que cometieron sus hinchas en la temporada pasada.

Sintesis:

Estudiantes de San Luis: 2



estrella

REVISTA EL CAMPO

estrella

REVISTA COOLTURA

25°climaSAN LUIS - DOMINGO 24 DE ABRIL DE 2022

Icono triangulo

EN VIVO



BAJAR AL SITIO

Torneo Federal A

Estudiantes logró su primera victoria ante Huracán Las Heras

Le ganó 2 a 1 como local con goles de Ulises Ojeda y Maximiliano Casas de penal.

Por redacción

| Hace 2 horas

Estudiantes logró su primera victoria ante Huracán Las Heras

Fotos: Nicolás Varvara



Sportivo Estudiantes derrotó este domingo por 2 a 1 a Huracán Las Heras de Mendoza y logró su primera victoria en la 5ª fecha de la Zona A del Torneo Federal A 2022. Los goles del “Verde” los anotaron Ulises Ojeda a los 29 minutos del primer tiempo y Maximiliano Casas, de penal, a los 39' del segundo período; mientras que Javier Peñaloza descontó para los visitantes a los 48' del final.

El encuentro se disputó en el "Héctor Odicino-Pedro Benoza", con el arbitraje de la terna sanjuanina compuesta por Pablo Núñez (juez principal), Gabriel González y Jesús Allegue (líneas), quienes estarán acompañados por el riojano Emiliano Silva como cuarto árbitro.

El primer tiempo fue totalmente dominado por Estudiantes, que tuvo -además del gol de Ojeda- otra chance clara para aumentar el marcador en un contraataque que terminó con un remate de Brignone que el arquero Cuesta pudo sacar al córner.



En el complemento, Estudiantes le dejó la pelota a Huracán, que sin ideas casi no lo complicó y en cambio el “Verde” tuvo sus dos o tres opciones para liquidarlo; hasta que a los 37 minutos lo bajaron a Casas en el área y el árbitro no dudó: cobró penal y el propio Maxi lo cambió por gol.

Síntesis

Estudiantes: 2

Martín Pelerman; Brayan Sosa, Ezequiel Filippetto, Imanol González y Cristian Gorgerino; Pablo López, Agustín Stancatto y Santiago Brignone; Ulises Ojeda, Lautaro Martínez y Maximiliano Casas. DT: Héctor Arzubialde./ Cambios: Diego Medina por Martínez, Imanol González por Ojeda, Matías Gómez por Acuña, Francisco Doñate por Casas.

Huracán Las Heras: 1

Juan Cruz Cuesta; Gabriel Valles, Matías Contreras, Julio López y Mateo Vignolo; Luis Daher, Javier Peñaloza y Julio López; Leandro Biasutti, Matías Navarro y Ignacio Sabatini. DT: Matías Minic./ Cambios: Enzo Tejada por Sabattini y Lucas Agüero por Navarro, Franco Leiva por Biasutti, Martín Quintana por Ojeda y Julián Moyano por Vignolo.

Goles: PT: 29: Ojeda (E)./ ST: 39: Casas de penal (E), 48: Peñaloza (H).

Arbitro: Pablo Núñez.

Estadio: El Coliseo

Fotos de Nicolás Varvara - diario de la República, San Luis