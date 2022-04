Liga Mendocina: Andes Talleres sigue firme en la punta

Liga Mendocina de Futbol - 7ma fecha



Resultados:



Guaymallén 0

CEC 1 (Lucas González)



Lavalle 3 (Guerrero 2, Avila)

Rivadavia 2 (Simionato, Arce)



Fadep 1 (Sandoval)

San Martin 0



Murialdo 0

Andes Talleres 1 (Horcas)



Algarrobal 1 (Guzmán)

Gutierrez 2 (Brito,Avila)



Luján 4 (Lázaro 2, Rigazzi, Santander)

Independiente Rivadavia 0



Maipu 1 (Soto)

Palmira 1 (Navarro)



Argentino 1 (Emmanuel Lucero)

Gimnasia y Esgrima 0



Postergados:

Rodeo del Medio - Godoy Cruz

Boca Juniors - Huracán Las Heras



Tabla de posiciones:



Andes Talleres 19, Gutierrez 16, Deportivo Guaymallén 15, CEC 14, Centro Deportivo Rivadavia 12, FADEP 11, Palmira, San Martin, Rodeo del Medio, Academia Chacras de Coria 10, Leonardo Murialdo, Godoy Cruz 9, Huracán Las Heras y Gimnasia y Esgrima 8, Deportivo Maipú 7, L ujan Sport Club y Cicles Lavalle 6, Atlético Argentino 5, Independiente Rivadavia 4, Deportivo Algarrobal 2, Boca Juniors de Bermejo 0.



Primera B



Municipal 1- Universitario 0

AMUF 0- U. N. Cuyo 3

Banfield 1- La Gloria 3

Fray Luis Beltrán 1- River 0

Ferroviario 0- Eva Perón 3

Tabla de posiciones

Fray Luis Beltrán 13, La Gloria, Municipal 11, U.N.Cuyo 8, Eva Perón 7, Universitario 6, River 5, Ferroviario 4, AMUF 2, Banfield 1.

Próxima fecha:

Ferroviario vs Municipal/ Eva Perón vs Fray Luis Beltrán/ River del Challao vs Banfied/ La Gloria vs AMUF/ U.N.Cuyo vs Univesitario.