Lasherinos celebraron el 25 de mayo junto al Cabildo Abierto

Nunca antes una plaza pública había lucido tan patriótica como este 25 de mayo, “vestida para la época”, el escenario central de los festejos fue un verdadero viaje a 1810, que inició con el acto protocolar y el ingreso por el portal del Cabildo de una bandera argentina de 15 metros, llevada por “damas y caballeros” vestidos con atuendos tradicionales, y con una mujer, “vestida de Patria”, en celeste y blanco, cargando en sus brazos la insignia nacional Era el comienzo de los festejos patrios en la plaza Marcos Burgos donde las familias y los vecinos eran los invitados de honor.

El acto patrio contó con la presencia del intendente de Las Heras, Daniel Orozco, funcionarios municipales, fuerzas vivas, ex veteranos de Malvinas, la reina y virreina de la Vendimia de Las Heras 2022, junto a las reinas distritales.

“Como lasherino, es un sentimiento muy grande lo que vivimos en la plaza, como esa sensación de niño cuando salíamos a la calle, sacando las mesas y disfrutar en familia. Es un día sanmartiniano para poner en valor la democracia, la libertad y sobre todo, para respondernos que estamos haciendo por la patria, y la respuesta es empezar con esta propuesta de vincularnos en familias, como lasherinos y como argentinos”, destacó el intendente de Las Heras, Daniel Orozco.

Si la música y la danza fueron los platos fuertes de este encuentro en comunidad, los condimentos especiales lo dieron las comidas típicas: con el famoso locro, empanadas criollas, las sopaipillas, y el chocolate caliente, que le dieron rico aroma y calor a la plaza en una jornada fresca de miércoles.

El Cabildo como símbolo patrio y emblema de libertad y democracia, tuvo un impacto relevante durante este mayo de Revolución en Las Heras, que significó que lasherinos, mendocinos y turistas se acercaran a la plaza a sacarse su clásica selfie y participar de los eventos que en la plaza patriota se llevaron a cabo este miércoles.

“Elegimos Las Heras en familia para conmemorar un nuevo aniversario de la Patria, venimos de Guaymallén, pero nacimos aquí y no queríamos perdernos los festejos junto al Cabildo Patrio”, explicó Jaime Mestres, que llegó junto a su esposa y sus dos hijos para disfrutar del chocolate caliente y del acto conmemorativo por el 25 de mayo.

El gran baile social y patriota se formó en el corazón de la plaza, con la música en vivo sonando y las representantes vendimiales bailando folclore junto los vecinos.

Alicia Victoria Franco, vecina lasherina, durante todo el día no paró de bailar cada una de las danzas tradicionales. “Hace 20 años bailo folclore, y he venido junto a mi pareja a disfrutar de esta fiesta, soy de Las Heras, y está iniciativa es perfecta, no nos queremos perder el locro que están sirviendo”.

El ensamble de la Orquesta Estable y de la Cámara Juvenil de La Municipalidad de Las Heras fueron otro de los deleites artísticos con un repertorio de música tradicional, marchas e himnos patrios que hicieron bailar a todos los espectadores.

Además, el Ballet Estable Municipalidad de Las Heras y la participación de 12 Ballets Departamentales, le pusieron ritmo celeste y blanco a la plaza Marcos Burgos. Cerraron la jornada patriota, el trío Sueños Cuyanos y la agrupación musical Derribando Fronteras.

Por su parte, el móvil radial del municipio tuvo su primera transmisión en exteriores, que debutó este 25 de Mayo en la plaza Marcos Burgos donde los vecinos tomaron la voz y participaron durante toda la jornada social y cultural.

“Ser lasherina para mi es algo que me da orgullo y que defiendo y valoro siempre, por eso cuando veo estos festejos patrios me emociona ser parte del departamento donde se inició la independencia argentina”, explicó Beatriz Cuello que llegó junto a Mimi, su mascota, que según comentó, “lo llevé a la peluquería para que viniera a la plaza bien bonita”.