9 tìtulos para Mendoza en el Argentino de tenis de mesa

Continúa a paso firme el torneo Argentino de Selecciones de Tenis de Mesa en el Aconcagua Arena y Mendoza tuvo un viernes a puro festejo, ya que se alzó con nueve títulos nacionales en la modalidad de Dobles. Hubo festejos en las divisionales Damas, Caballeros como así también en Mixtos. A continuación te hacemos el repaso completo.

Nuestra provincia volvió a copar las definiciones del campeonato. En esta ocasión, los jugadores mendocinos se hicieron de todas sus virtudes para enfrentar a los mejores tenismesistas del país y de ese modo pudieron cosechar en su gran mayoría la victoria, que los posicionó en el primer escalafón del podio.

Entre los destacados en hombres aparece por supuesto el inmenso nivel del olímpico Gastón Alto, que acompañado de Santiago Lorenzo y Candela Molero, se consagró en las dos ramas donde se presentó. Después cantaron victoria Luciano Alto y Pedro Chávez (sub 23), Tomás Sanchi y Tomás Saavedra (sub 19), y Gianni Piruzzi y Julián Alto (sub 9).

Por su parte, del lado de las mujeres, la historia triunfal la escribieron Teresita Haddad e Inés Haddad (sub 11), en tanto que las foráneas de Chacho (mayorees) y Santa Fe (sub 23) relegaron al segundo puesto del podio a los binomios mendocinos Candela Sanchi y Candela Molero, y Candela y Paula Romero.

Por último, en la categoría de los mixtos, a lo de Alto se le sumaron los trabajados triunfos de Luciano Alto y Candela Romero (sub 23), Tomás y Candela Sanchi (sub 19) y Valentino Villegas y Rocío Tillar (sub 9).

Vale recordar, que la acción continuará este sábado con la disputa de más encuentros en individuales. Es a partir de las 10hs (y durante todo el día), en el Aconcagua Arena y con la entrada libre y gratuita.

Argentino de Selecciones

El panorama completo

Finales – Dobles

Caballeros

-Mayores-

Mendoza 3 – 1 Buenos Aires.

Gastón Alto – Santiago Lorenzo / Martín Bentancor – Leandro Fuentes.

-Sub 23-

Mendoza 3 – 2 Buenos Aires.

Luciano Alto – Pedro Chávez / Leoncio Fernández – Santiago Joszpe.

-Sub 19-

Tomás Sanchi – Tomás Saavedra / Franco Villarroel - Álvaro Núñez.

-Sub 9-

Mendoza 3 – 0 Mendoza.

Gianni Piruzzi – Julián Alto / Juan Cavagnaro – Bernardo Farrugia.

Damas

-Mayores-

Chaco 3 – 2 Mendoza.

Ana Codina – Camila Kaizoji / Candela Sanchi – Candela Molero.

-Sub 23-

Santa Fe 3 – 0 Mendoza.

Muriel Rajmil – Valentina Parola / Candela Romero – Paula Romero.

-Sub 11-

Mendoza 3 – 0 Mendoza.

Teresita Haddad – Inés Haddad / Prunella Pedernera – Candela Albano

Dobles mixtos

-Mayores-

Mendoza 3 – 0 Santa Fe.

Gastón Alto – Candela Molero / Nicolás Galvano – Muriel Rajmil.

-Sub 23-

Mendoza 3 – 1 Santa Fe.

Luciano Alto – Candela Romero / Tomás Riestra – Valentina Parola.

-Sub19-

Mendoza 3 – 0 Buenos Aires.

Tomás Sanchi – Candela Sanchi / Nicolás Callaba – Alma Marcial.

-Sub 9-

Mendoza 3 - 0 Mendoza.

Valentino Villegas – Rocío Tillar / Gianni Piruzzi – Alba Piruzzi.

Fotos 3era jornada – Jorge Dutto gentileza.