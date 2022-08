Huracán Las Heras goleó a Estudiantes de San Luis 3 a 0

Gran triunfo del Globo ante el equipo puntano. Peñaloza, Biasutti y Tejada fueron los autores de los goles para la victoria del conjunto Lasherino comandado por Alejandro Abaurre.

Síntesis:

Huracán Las Heras: 3

Juan Ignacio Acordino; Gabriel Valles, Matías Contreras, Julián Moyano y Mauro Visaguirre; Enzo Tejada, Rodrigo Ramírez, Oscar Chiquichano y Francisco Biasutti; Ignacio Sabatini y Javier Peñaloza. DT: Alejandro Abaurre./ Cambios: Gianfranco Leiva x Tejada, Matías Navarro x Biasutti, Tomás Silva x Chiquichano, Martín Correa x Sabatini Charparin, Fabricio Ojeda x Ramírez.

Estudiantes de San Luis: 0

Martín Perelman; Ricardo Valdeón, Brayan Sosa, Imanol González; Cristian Gorgerino; Santiago Briñone, Agustín Stancato, Ulises Ojeda y Pablo López; Maximiliano Casa y Lucas Quiroga Pérez. DT: Héctor Arzubialde.

Goles: PT: 47: Peñaloza (HLH) ST: 3:Biasutti (HLH), 17: Tejada de penal (HLH).

Arbitro: Jhonatan Correa./ Expulsados Perelman y Peñaloza

Estadio: Anselmo Zingaretti (Cancha de Gutierrez)

Foto de portada: Prensa Huracán Las Heras

Resultados fecha 22, zona A, la zona de los cuyanos

Ciudad Bolívar 1- Sportivo Desamparados 1

Juventud Unida 0- Sol de Mayo 0

Sportivo Peñarol 0- Olimpo de Bahía Blanca 2

Huracán Las Heras 3- Estudiantes de San Luis 0

Tabla de posiciones

Olimpo 46, Villa Mitre 37, Estudiantes 32, Juventud Unida, Sol de Mayo y Argentino 30, Cipolletti 26 (hasta acá los clasificados), Huracán Las Heras y Ferro Carril Oeste 25, Independiente y Ciudad Bolívar 24, Camioneros y Peñarol 23, Circulo Deportivo 20 y en zona de descenso directo están Liniers y Desamparados con 19.

La próxima fecha:

Sportivo Desamparados vs Villa Mitre/ Argentino de Monte Maiz vs Juventud Unida/ Independiente de Chivilcoy - Peñarol/ Oimpo vs Huracán Las Heras/ Estudiantes de San Luis vs Sansinena.