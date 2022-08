Volvió el fútbol a la provincia con la Copa Mendoza

Volvió el color a las canchas y este domingo las familias pudieron disfrutar de los encuentros. En un hecho histórico para nuestra provincia, se disputó parcialmente la 1ra fase de la Copa.

Copa Gobierno de Mendoza

Rodeo del Medio 1 (Carmona)

Ferro de Alvear 1 (Cruz)

(Por penales Ferro 5 a 4)

Guaymallèn 1 (Fondere)

Dep. Malargûe 0

La Gloria 3 (Moyano, Dávila, Canedo)

Social Tupungato 0

C. D. Rivadavia 6 (Campos 2, Cortez 2, González, Fabricio)

El Mirador 2 (Calegari, Alturria)

Lujàn 2 (Valenti, Chávez)

Eva Peròn 2 (Baidale, Echave)

(Por penales Lujàn 4-1)

Boca Juniors 1 (Argumedo)

Cordòn del Plata 1 (Martinez)

(Por penales Cordòn del Plata 4 a 2)

Gutierrez 2 (Agost, Avila)

San Carlos 1 (Guerra)

AMUF 0

Cámping 0

(Càmping por penales 4-3)

Palmira 2 (Cuello, Videla)

Ejercito de los Andes 1 (Campo)

Cicles Club Lavalle 4 (Tobares 2, Vargas, Cortez)

Municipal Godoy Cruz 1 (Rubilar)

FADEP 3 (Montaña, Sevillano, Ramirez)

Fernandez Alvarez 0

Universitario 1 (Luna)

Colòn de Alvear 1 (Mansilla)

(Por penales Colòn 3-2)

Academia Chacras 2 (García, Perruzzi)

Montecaseros 1 (Derimais)

Fray Luis Beltràn 1 (Labra)

Tres Acequias de Medrano 3 (Muñoz 3)

River del Challao 3 (Teretaza, Alaniz, De Giuseppe)

Independiente Las Rosas 0

Ferroviario 0

Pacìfico 1 (Meza)

Andes Talleres 3 (Romano 3)

U. N. Cuyo 2 (Puig, Correa)

Algarrobal 2 (Guzmán, Lopez)

Volantes Unidos 1 (Garro)

CEC 2 (Ramirez, Moyano)

La Amistad 1 (Cádiz)

Argentino 2 (Lucero, Tissera)

Andes de Alvear 1 (Sánchez)



Restan jugar:



San Martìn - El Zampal (no habilitaron los estadios, primero el de Rivadavia, despues el de Municipal)

Leonardo Murialdo

Calise de San Carlos (suspendido por incidentes)

Banfield - Chilecito (suspendido por escasa iluminación)

Partidos de la próxima fase



Deportivo Guaymallén vs Ferro Carril Oeste de Alvear

La Gloria vs Centro Deportivo Rivadavia

Luján Sport Club vs Cordón del Plata

Gutierrez vs Unión Deportiva Cámping

Atlético Palmira vs Cicles Club Lavalle

(los cruces restantes se darán cuando se jueguen los partidos postergados)

Crédito Fotos Liga Mendocina de Futbol