Valiosa victoria maipucina en Rio Cuarto

A partir de ahora solo quedaran 5 fechas para el final, 15 puntos en juego donde puede pasar de todo, el primer ascenso será para el campeón, hasta acá Belgrano con 67 puntos, el segundo se asegura un lugar en semifinales, Instituto con 57, el tercero ser uno los equipos que juegue en cuartos de final, San Martin de Tucumán con 55, los otros, hasta los que ocupen el 13er lugar jugaran el Reducido por el segundo ascenso y están clasificando Gimnasia y Esgrima de Mendoza con 54 puntos, All Boys 51, Chaco For Ever 50, Estudiantes de Rio Cuarto 49, San Martin de San Juan 48, Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Buenos Aires y Almagro 47, Riestra 45.

Después aparecen agazapados Deportivo Madryn 43, Deportivo Maipú y Brown de Puerto Madryn 41, Deportivo Moron y Mitre de Santiago del Estero 40, Brown de Adrogue, Almirante Brown y Ferro Carril Oeste 39, Atlanta 37, Güemes de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 36, Agropecuario y San Telmo 35, Villa Dalmine 32, Atlético de Rafaela 30, Temperley, Flandria, Nueva Chicago y Alvarado 29, Tristán Suarez 26.

Los últimos 2 descienden de categoría, por ahora Sacachispas tambien 26 puntos pero peor diferencia de gol y Santamarina de Tandil con 24 puntos.

El próximo partido de Maipú sera en el estadio Omar Higinio Sperdutti frente al complicado Alvarado de Mar del Plata.

Sintesis:

Estudiantes de Río Cuarto: 0

Braian Olivera; Martín García, Gonzalo Maffini, Gonzalo Arturia, Sasha Marcich; Nicolás Talpone, Álvaro Pavón, Marcos Arturia, Joaquín Correa; Javier Ferreira y Luis Silba. DT: Marcelo Vázquez./ Cambios: Rodrigo Balbuena y Enzo Coacci por Correa y Ferreyra, Matías Rosales por Marcos Arturia, Santiago Zurbriggen y Lautaro Mur por Pavón y Talpone.

Deportivo Maipú 1

Gonzalo Rehak; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Felipe Coronel y Guillermo Ferracuti; Marcelo Eggel, Fausto Montero, Leonel Pierce y Álvaro Veliez; Santiago González y Matías Persia. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Luciano Herrera por Eggel, Damián De Hoyos por Persia, Fernando Cosciuc por González.

El gol: ST: 16: Matías Persia (DM).

Árbitro: Juan Pafundi.

Estadio. Antonio Candini

Fotos Prensa Club Deportivo Maipú