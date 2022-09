Triunfo fundamental para las dos tablas

Godoy Cruz logró una importante victoria de local ante Arsenal 1 a 0 . El único gol del partido lo marcó Martín Ojeda a los 11 minutos del primer tiempo. El Expreso le sacó 17 puntos a Patronato y 12 a Aldosivi de Mar del Plata. Quedó a dos puntos del líder parcial Gimnasia La Plata.

Un reconocido aforismo dice que las batallas se gana en los detalles, en cada esquina en cada pequeño enfrentamiento, así fue para el Expreso que sabiendo la importancia del duelo, salió con dientes apretados con la mente puesta en aprovechar el más minímo error del rival de turno.

Arsenal salió jugara, escondió su argumento historico de meterse en el fondo y planteó un partido abierto de punta y hacha de ataque y defensa. Algo que fue in comodo durante toda la tarde para el Expreso.

En la primera situación clara del juego, Martín Ojeda tomó el balón a la salida del area y con un remate potente la mandó al palo más lejano de medina que nada pudo hacer. Sólo sacar la pelota del fondo de la red.

De allí en más el balón fue de la visita que tuvo las más claras. En la mitad de la cancha la visita doblegó energia y el Expreso no logró hacer píe. El descanso llegó con la ventaja para el dueñoi de casa como un alivio para frenar los insistentes ataques del equipo del Viaducto.

En el complemento, el Tomba salió con la intención de tener más protagonismo y dominar el juego. Logró hacerlo los primeros minutos y generó una chance clara que allende no logró concretar. Pero nuevamente la visita volvió a crecer, un poco por necesidad propia y otro poco por la ansiedad de Godoy Cruz de lograr una victoria crucial.

Lo tuvo Ojeda pero la pelota pegó en el palo, el Expreso se afirmó en su gente para jugar los minutos finales a dientes apretados y con aorta hecha un nudo. Las finales se ganan total en la semana habrá tiempo para el chequeo medico. A lo Tomba.

El próximo partido de Godoy Cruz será el sábado 10 de septiembre ante Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Voces tombinas:

Valentín Burgoa: "El objetivo era ganar. En la semana podemos trabajar lo que hicimos bien y mal. Fue un partido complicado como con Sarmiento y Aldosivi".

Diego Rodríguez "Nosotros miramos lo nuestro, tenemos chances de pelear y vamos a tener la ilusión. Sabemos que la victoria de hoy nos hace despegar un poco y nos invita a soñar"

Martín Ojeda "Tenemos para mejorar. Cuando las cosas no salen, se ve el esfuerzo de todo el equipo. Si seguimos así de unidos, vamos a lograr grandes cosas".

La dupla técnica Orsi-Gómez habló en conferencia de prensa tras la victoria bodeguera ante Arsenal por 1-0, en el marco de la fecha 17 del Torneo Binance.

«Siempre se puede, no hay que olvidar. Siempre para estar arriba hay que arrancar desde el suelo, con los pies apoyados sobre la tierra, no mirar desde el aire porque te podés marear y te podés caer. Tenemos que mantener humildad, entender que tenemos que seguir mejorando, que no fue el mejor de los partidos, pero también hemos tenido buenos partidos en los que hemos merecido y no nos hemos llevado nada, que es parte del fútbol. Por eso, me pone contento el triunfo. En el rendimiento, hay que seguir mejorando. Ver a Godoy Cruz mezclado entre esos equipos en los primeros lugares me llena de orgullo, por los jugadores y por toda la gente que trabaja en el club, por y para Godoy Cruz. Es importante que todos se sientan parte de esto. Me pone contento porque seguramente todo el pueblo tombino está contento. Ahora, ya a pensar lo que va a ser el partido del sábado, meter la cabeza ahí y tratar de traer los tres puntos para Mendoza».



«Siempre los rivales condicionan y Arsenal hizo un muy buen partido. Cuando el rival hace un muy buen partido y el tuyo no tiene el rendimiento deseado, hay que analizar un montón de cosas. Nosotros somos un equipo que nos gusta atacar y cuando el rival te somete en campo propio no nos sentimos cómodos. Me quedo un poco con el segundo tiempo, porque sabiendo que teníamos el resultado a favor, pudimos neutralizar ese ritmo que le había puesto Arsenal en el primero. No siempre se puede tener el rendimiento deseado. Lo importante es tener, con Sergio, la cabeza fría en el momento de analizar cada partido, cada información y de ahí tratar de seleccionar lo mejor posible para generar los estímulos físicos y tácticos necesarios en la semana para intentar corregir lo que se hizo mal y potenciar lo que se hizo bien»

Imágenes del partido

https://www.youtube.com/watch?v=SGCbQL3mdaU

Sintesis:

Godoy Cruz: 1

Diego Rodríguez; Pier Barrios, Gianluca Ferrari, Néstor Breintenbruch y Franco Negri; Tomás Castro Ponce, Juan Andrada, Martín Ojeda, Valentín Burgoa; Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi- Sergio Gómez./ Cambios: Gabriel Vega por Allendem Nelson Acevedo y Matías Ramírez por Castro Ponce y Burgoam Juan de Dios Pintado y Tomás Badaloni por Ramírez y Salomón Rodríguez,

Arsenal: 0

Alejandro Medina; Cristian Chimino, Ignacio Gariglio, Gustavo Canto y Damián Pérez; Braian Rivero, Mauro Pittón, Dardo Miloc y Facundo Kruspzky; Alexander Díaz y Sebastián Lomónaco. DT: Leonardo Madelón./ Cambios: Lucas Cano por Díaz, Julián Navas y Lucas Brochero por Chimino y Miloc, Leonardo Marchi y Francisco Apaolaza por Rivero y Cano (A).

Goles: PT: 8: Ojeda (GC).

Árbitro: Pablo Echevarría.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba