Enorme victoria de Nico Palau en tierras sanjuaninas

Nicolás Palau cerró un estupendo fin de semana logrando una estupenda victoria.

El piloto de San Martín, que integra las filas del JM Motorsport y está al mando de un Ford Focus, partió en la final desde el tercer cajón de la grilla y con una maniobra de alto calibre rápidamente logró ocupar la segunda colocación.

De ahí en adelante, Palau fue mostrando un ritmo estupendo y fue en busca del puntero de la carrera, el paraguayo Miguel García. Y así fue que promediando la final, el sanmartiniano se puso a la cola del líder y nuevamente ensayó una maniobra estupenda para apoderarse de la punta.

A partir de ese momento, todo fue a pedir de Palau que hizo una gran diferencia aprovechando la lucha que se daba detrás de él y con el auto que marcaba un ritmo impresionante confirmándolo en los relojes con los récords de vuelta.

“Estoy muy feliz por la victoria y poder compartirla con toda mi gente, muy cerca de mi casa. Fue una carrera muy pensada pero sobre todo afianzado en un gran auto que me entregó el equipo de Juanjo Monteagudo, a quien le debo mucha gratitud. Lamentablemente no pudimos ser regulares en todo el campeonato y por eso hoy no estamos cerca de pelear el título, pero no tengo dudas que fuimos referencia”, afirmó Nico, que se ubica noveno en el campeonato con 118 puntos.

El próximo compromiso de Nico Palau en el TC 2000 Series será el 2 de octubre, en el autódromo de Buenos Aires.