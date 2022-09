A tres fechas del final se pelea más abajo que arriba

Resutados Federal A

Zona A, la de los cuyanos

Independiente de Chivilcoy 2- Estudiantes de San Luis 0

Argentino de Monte Maiz 0- Sportivo Desamparados 0

Juventud Unida Universitario 0- Ciudad Bolivar 2

Sportivo Peñarol 1- Huracán Las Heras 0

Los clasificados hasta acá faltando 3 fechas.

Zona A.

Olimpo de Bahia Blanca 66, Villa Mitre 50, Ciudad Bolivar 45, Juventud Unida 44, Independiente de Chivilcoy 43, Estudiantes de San Luis y Sansinena 39.

Zona B

Racing de Cordoba 63, Sarmiento de Resistencia 62, San Martin de Formosa 55, Central Norte de Salta 53, Gimnasia y Tiro de Salta 49, Douglas Haig de Pergamino 43, Sportivo Las Parejas 42, Sportivo Belgrano de San Francisco 41.

Descienden por el momento:

Zona A: Camioneros y Desamparados

Zona B: Juventud Unida de Gualeguaychú y Atlético Paraná.

La próxima fecha para los cuyanos (32da)

Sansinena vs Sportivo Peñarol/ Estudiantes de San Luis vs Sol de Mayo de Viedma/ Sportivo Desamparados vs Circulo Deportivo Nicanor Otamendi/ Villa Mitre de Bahía Blanca vs Juventud Unida

Peñarol y Huracán en la zona roja

Restan tres fechas para el final, 9 puntos en juego, y no está nada dicho sobre los dos equipos que perderán la categoría, Desamparados es el mas complicado pero matemáticamente tiene chances de salvarse, la tabla de los que intentan salvar la categoría está asi:

Argentino de Monte Maiz 37, Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi 35,