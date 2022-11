Esteban Bullrich envió un mensaje en la presentación del libro sobre su vida

La Fundación Mendocinos Por el Futuro brindó una charla abierta al público, esta vez con la presentación del libro “Esteban Bullrich. Guerrero del Silencio”, escrito por Pablo Sirvén quien junto Cristina Pérez, como moderadora, contó con muchísima emoción todos los detalles de la vida de este político que lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Y que, enterado del evento, envió un emotivo video agradeciendo especialmente al espacio que conduce Luis Petri.



Asistieron mendocinos de distintos rubros, empresarios, políticos -como el senador nacional Julio Cobos, que contó una anécdota- y estudiantes quienes participaron del encuentro.



“Estoy muy emocionado porque estoy presentando en la casa de la Fundación el libro sobre la historia de un amigo, que es Esteban. En momentos de una Argentina convulsionada, caótica, con falta de liderazgos e incertidumbre, que aparezca un emergente como Esteban, que viene a iluminarnos con su ejemplo. Una persona que durante toda su vida política tuvo una gran vocación por lo público. A mí me tocó compartir con él muchísimos momentos desde hace más de 11 años”, empezó contando Petri.



Y siguió: “Su vocación de servicio, su amor por la patria y lo que está haciendo hoy es admirable. Pese a la adversidad y a su enfermedad, que él ha visibilizado como lo hizo el mendocino Daniel Ostropolsky que la sufrió también, y a partir de su prédica ha puesto el problema de la ELA en la agenda de la República Argentina. Y quizás también la posible solución o cura a esta enfermedad poco frecuente. Él quería ser presidente y de alguna manera lo está haciendo porque presidir es ir adelante, ponerse adelante de la sociedad y él con su ejemplo y su lucha es un faro moral para todos los argentinos”.



Luego de la presentación, Petri invitó a los periodistas a conversar sobre el libro. Allí, Cristina y Pablo charlaron sobre qué es la esclerosis lateral amiotrófica, cómo vive alguien que la padece y, principalmente, sobre cómo Esteban Bullrich, a través de su fe y el apoyo de su familia, mira hacia el futuro y cree en la sanación.

“Pablo para mí escribió el evangelio de un hombre real, que merece el Dios que ama y que está convirtiendo su martirio y su calvario en una ofrenda para su país y para todos nosotros, mostrándonos que aún en lo más duro se puede estar de pie cuando no se está de pie. Esto trasciende de lo periodístico porque hay que tener el corazón muy abierto para acercarse al dolor y sentirlo para contarlo. Encima encontró a una familia llena de luz y a un hombre que hoy es un líder político más que nunca; sin un hilo de voz y con la voz más fuerte que jamás haya tenido”, introdujo Pérez.



Para luego preguntarle sobre el gran desafío periodístico que abordó con este, el octavo libro de su carrera como escritor y comunicador.



“Me llamó alguien de la editorial para decirme que querían que yo lo escribiera y era difícil. Una persona que no habla, que no se mueve. No quería escribir un libro morboso, tampoco quería molestarlo. Charlamos, me dijo que sí y los empecé a visitar buscando por dónde iba a entrar a esta historia. Y su personalidad, la resiliencia, el empuje, eso de no quedarse hundido, esa familia tan luminosa, con cinco chicos de 8 a 20 años, donde se permiten tener alegría en la adversidad”, remarcó Sirvén.



Asimismo, fue narrando diversas anécdotas vividas con Bullrich para ir construyendo su crónica, tiempo en el que presenció cómo el político de Juntos por el Cambio pasó de caminar con dificultad y tipear con sus manos, a perder todo tipo de movilidad. Actualmente, de hecho, se comunica exclusivamente con los ojos.

“Y sin embargo, no ha perdido el buen humor. Una anécdota: le pregunté si era verdad que iba a ver Coldplay (se hizo viral el video con los aplausos de la gente cuando lo ve en el recital) y me respondió que sí. Le dije que no termina de sorprenderme y me mandó el emoji de la risa maldita. Ese es Esteban”, comentó Sirvén con una sonrisa.



Algo que impresionó a Cristina del libro es que Esteban afirma que va a sanar. “Cualquiera de nosotros ante un diagnóstico difícil nos sentimos apesadumbrados y Esteban convirtió su cruzada en una sanación que él expresa con esperanza y con acción porque ya tiene dos fundaciones y ya hay un centro abierto para los enfermos de ELA, que son 3.000 en Argentina”, apuntó ella.



Así, ya llegando al final del encuentro, contaron que lo que mantienen los enfermos de ELA es el llanto y la sonrisa porque prácticamente que se generan de forma espontánea. “Hay una frase muy linda en tu libro: Llorar con una sonrisa es como como lluvia con sol” y Pablo afirmó: “Sí, es llanto con alegría los momentos que tiene. Es la crónica de una travesía con el mar muy encrespado. Una historia que no da tristeza, da esperanza”.

Al cerrar la presentación propiamente dicha, el legislador Julio Cobos quiso compartir una anécdota: “Yo estaba en el Senado con él cuando lo despedimos. Sus palabras nos emocionaban y no queríamos que se fuera, hasta la propia presidenta del Senado, Cristina Fernández, le pidió seguir en la casa trabajando, él le contestó y ahí terminó: no hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”.



Finalmente, fue el conductor de Mendocinos por el Futuro quien destacó una frase que, según él, de alguna manera, resume el libro. “La esperanza y el legado que él quiere dejar y transmitir a todos los argentinos: el pasado no nos determina, el futuro depende de lo que hacemos hoy y creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de actuar. Más allá de las crisis, de los tropiezos y de los desencuentros, los argentinos y los mendocinos tenemos la oportunidad de recomenzar desde hoy”, concluyó Luis Petri, agradeciendo a todos los presentes y al propio Bullrich, que siguió la transmisión por redes sociales.