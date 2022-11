Carlos Iannizzotto moviliza al fútbol para ayudar a un club

El productor mendocino y titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto se reunió con diferentes integrantes de este espacio para conocer la realidad que atraviesa en la actualidad y así también encabezar una serie de gestiones para juntar fondos para el club en cuestión.

“La familia necesita barrio, club, un punto de encuentro y el deporte construye vínculos muy fuertes en ese sentido. Los clubes barriales son un ejemplo claro y concreto de políticas públicas con perspectiva de Familia y debemos apoyarlo”; dijo.

En la previa a la despedida del entrenador Marcelo Gallardo en el Malvinas Argentinas de nuestra provincia, se sorteó una camiseta donada por el jugador de River Plate el mendocino Enzo Pérez. Además, se está llevando a cabo una cadena de mensajes de los futbolistas de acá en redes para colaborar con la entidad.

Rodrigo Chavero, un padre de la Comisión Directiva del club habló con Radio Andina (Dos de Punta) y contó detalles de todas las cosas que se están haciendo, además es entrenador de arqueros. “La idea comenzó con la iniciativa de un padre que a su vez también es entrenador de una categoría. Planteó el sueño que él tenía a mediados de este año y lo estamos llevando a cabo con el objetivo de formar un club”, dijo.

Por otro lado, esta semana se realizó la presentación del club. Cuenta con categorías sub 7, sub 9, sub13, sub15 y sub 17. “Estamos entrenando en la placita del Barrio Buen Orden. Tenemos un predio que nos ha donado una persona. Esperamos antes de fines de año tener la cancha prevista para poder participar de la Liga”, resaltó.

Cabe señalar que los padres han hecho de todo para poder generar recursos, hasta que han vendido autos. El presidente de la institución, Alberto Díaz se deshizo de su vehículo para poder adquirir diferentes elementos deportivos. “Estamos todos a través de este sueño y la verdad es que lo estamos llevando a cabo. La verdad que la idea nuestra es poder contar con dos equipos diferentes. Las categorías 7, 9 y 11 van a ser formativas, estamos hablando de niños de 6, 7 y 9 añitos. Después tenemos las categorías superiores que tienen un nivel más alto”, detalló.

La fuente consultada adelantó que están en conversaciones avanzadas con diferentes sponsors para que acompañen a la entidad. “Todavía seguimos a pulmón con plata de la Comisión, con algunas actividades que vamos realizando. Ahora tenemos un sorteo donde una mamá donó una caja de mercadería, mientras que otra concedió una caja de artículos de limpieza”, destacó.

Entre los planes a futuro, está el de jugar en la Liga Rivadaviense de Fútbol a nivel infantil. “La realidad sería un sueño poder participar en la Liga Mendocina de Fútbol. Sabemos que lo vamos a lograr. Buscamos ser un club modelo en la zona Este”, finalizó.