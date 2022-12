Cinco ajedrecistas puntanos participan del Sudamericano de la Juventud

Más de 300 ajedrecistas de 10 países se encuentran en Paraguay para disputar el XVIII Festival Sudamericano de la Juventud. Entre ellos están Adolfo Paris y Aarón Bazán (Categoría Sub 12), Melina Valverde (Sub 10 Femenino), Valentín Aguilar Samper (Sub 18) y Abril Godoy (Sub 18 Femenino).



Los deportistas, que representan a San Luis, llegaron al sudamericano luego de ganar en sus categorías en el último Campeonato Argentino. Si vuelven a adjudicarse otra victoria, tienen chances de obtener los títulos de Maestro Internacional, Maestro Fide y Candidato Maestro. El torneo finaliza el 6 de diciembre.

“Los chicos se han preparado mucho. Reforzaron su entrenamiento con más clases y partidas digitales. Tenemos un buen equipo del que estamos orgullosos. Estamos muy motivados e ilusionados con este nuevo desafío”, contó Agustín Ortega, coordinador del instituto de ajedrez de la Universidad de La Punta.

El campeonato consta de 9 rondas, este jueves comenzó la primera y el martes la última. Además, el domingo a las 16 se jugará el Campeonato Sudamericano de Ajedrez Blitz.