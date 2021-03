Huarpes Rugby Club, con el objetivo de consolidar grupos en la inclusión y la diversidad sexual

Huarpes Rugby Club, continuará este año sumando esfuerzos en la captación de personas, a fin que más hombres y mujeres tengan el espacio propicio para la inclusión y diversidad sexual a través de la práctica deportiva. En la actualidad, no tiene un espacio físico propio, por lo que utiliza diferentes predios para el desarrollo de las tres disciplinas deportivas. En total, la entidad cuenta con alrededor de 80 socios.

Bajo el lema “Por la inclusión y la diversidad”, la entidad, que cuenta con apoyo de la Subsecretaría de Deportes, está presidida por Julián Dúo Aguirre y como secretario general Ariel Almejeiras, ambos socios fundadores del club.

Miguel Sabariego, actual vocal y encargado de la Comunicación, explicó que “Huarpes nació en 2016 con la práctica de rugby inclusivo. Respecto al espacio físico de los entrenamientos, no tenemos un lugar propio, por lo que ocupamos diferentes espacios que nos permiten desarrollar los deportes. En rugby, entrenamos en el Hipódromo de Mendoza, a través de un contrato que tenemos con Universitario Rugby Club, a través de ellos es que podemos entrenar allí porque tienen la concesión del espacio. Entrenamos tres veces por semana en el Hipódromo y como segunda opción, cuando tenemos partidos oficiales de locales, usamos las canchas de Universitario, que están en calle Milagros de Guaymallén”.

En cuanto al vóley, explicó que “actualmente estamos ocupando la cancha del Club Zapata, ubicado en calle San Martín de Las Heras y anteriormente, ocupábamos las canchas de vóley del Gimnasio N° 2 de Ciudad. Después de la pandemia, retomamos los entrenamientos y hemos vuelto al club lasherino. Estos dos lugares son con contratos pagados por el club para poder entrenar. Con el futbol, actualmente los entrenamientos son en el parque San Vicente de Godoy Cruz, que lo hacemos con la autorización respectiva”.

Comentó que “con la fundación del club en 2016, se comenzó con rugby y tres años más tarde, en febrero de 2019, se sumaron vóley y futbol. Estos dos nuevos deportes tuvieron muy buena recepción, fundamentalmente vóley, donde se sumaron unas 30 personas en sus comienzos. Actualmente siguen funcionando estas tres disciplinas deportivas y esperamos incorporar más”.

Entrenamientos

Respecto al cronograma de entrenamientos, Sabariego explicó que “el rugby entrena los días martes y jueves a las 20, y los sábados a las 16.30 en todos los casos en el Hipódromo. Vóley los días lunes y miércoles a las 20, el grupo nuevo que comenzó este año y a las 21.30 el grupo ya consolidado de los años anteriores. En el futbol, se entrena martes y jueves a las 19 en el parque San Vicente, frente a la entrada del skatepark”.

Más adelante, el dirigente aclaró que “a nivel nacional hay otros clubes con la misma perspectiva inclusiva que nosotros. En rugby, estamos funcionando seis clubes en el país, actualmente hay dos equipos en Buenos Aires, tres en Rosario y nosotros en Mendoza. En cuanto a futbol, hay más de 20 equipos a lo largo del país, la mayor concentración está en Buenos Aires, pero hay también en Rosario, Salta, Córdoba, Entre Ríos, San Luis. En vóley lo mismo, hay en Salta, Rosario y la mayor parte en Buenos Aires, pero en la mayoría de las provincias hay un club con estas características, por lo menos en alguna disciplina. El rugby es el que menos tiene, ya que somos seis y sólo en tres provincias, Buenos Aires, Rosario y Mendoza”.

“La Unión de Rugby de Cuyo nos abrió las puertas”

Destacó además que “La Unión de Rugby de Cuyo nos abrió las puertas, lo que nos posibilitó ser parte de la URC para poder competir. No lo hemos desarrollado hasta el momento, ya que íbamos a comenzar en el 2020 y como es sabido, se suspendieron todos los torneos por la pandemia. Esto aún no ha ocurrido con el vóley y el fubol porque ambas disciplinas comenzaron en 2019, cuando empezó la pandemia llevaban sólo un año y no hemos podido quizás alcanzar objetivos altos en este sentido, principalmente en futbol, que tenía menos convocatoria que el vóley. Si está en los planes, que el vóley entre en su federación y el futbol, por el momento es amateur, por lo que aún no se ha planteado que se federalice, porque es muy costoso y requiere de muchos trámites y gastos, que quienes lo practican no están en condiciones de hacerlos”.

“Los socios de cada disciplina varian –agregó-, en rugby tenemos unos 40 jugadores, en vóley, entre 25 y 30, pero esta semana estamos en convocatoria y se está sumando gente y en futbol son aproximadamente 10. Así en total en el club, tenemos casi 80 jugadores en lo que va de este año. En cuanto a los objetivos que tenemos como club para este año, después de la experiencia que tuvimos con la pandemia, los entrenamientos online y de mantener los grupos y equipos unidos, nuestro primer objetivo es consolidar los mismos, sumar más personas, siempre con la premisa que no importa la experiencia previa, el género ni la edad. Otros objetivos son jugar amistosos en rugby para ingresar luego a la liga oficial de la URC, que se federalice el equipo de vóley y los juegos de camisetas para el futbol”.

Las personas que estén interesados en formar parte del Huarpes Rugby Club, pueden consultar en los Instagram de cada disciplina que son los siguientes: @huarpesrugbyclub, @huarpesfutbol y @huarpesvoley; Facebook: Huarpes Rugby Club; Twitter: @HuarpesRugby.