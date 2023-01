La Vuelta tiene a otro líder: "Súperman" López

El colombiano del Team Medellin demostró estar a la altura de los mejores del mundo a la hora de subir la montaña y termino atacando cuando quedaba dos kilómetros para meta y se quedó con una victoria importante para él y su equipo. Como dice nuestro eslogan «Donde Todo Empieza» para Superman empezó hoy el camino de las victorias en su nueva escuadra.

La carrera se puso en marcha en el departamento de Chimbas y de bajada de bandera nuevamente como viene siendo común en las etapas anteriores se conformó la fuga del día con más de tres horas pedaleando en soledad un grupo reducido de 7 ciclistas que a medida que pasaban los kilómetros iban perdiendo gregarios, hasta que en los últimos minutos de la fuga solo quedaron Manuele Tarozzi y Leandro Messineo.

Cuando quedaban menos de 15 kilómetros para el final empezó la parte más linda de la etapa que son los distintos ataques de los favoritos, el primero en probar a sus competidores fue el Campeón del Mundo Remco Evenepoel que logró despegarse, pero enseguida fue conectado por los favoritos. El segundo en atacar fue Superman López y el que respondió fue su compatriota Sergio Huiguita que lo acompaño un par de kilómetros, luego se vino el ataque definitivo a 2 km de meta y se fue en soledad hasta cruzar la línea de sentencia.

Filippo Ganna terminó en la segunda colocación sorprendiendo a muchos por su resistencia en la montaña y tercero fue Sergio Higuita para completar así el podio. El Tiempo del ganador fue de 4 hs 7 minutos y 10 segundos, Filippo llegó a 30 segundos y Sergio a 38 segundos.

Punto aparte para el público que nuevamente demostró que San Juan es la capital mundial del Ciclismo, ya que coparon el Alto del Colorado para observar el final de la etapa reina.

En la previa se dieron muchos candidatos que son especialistas de montaña y siempre esta competencia determina un filtro de los posibles candidatos rumbo a la gloria máxima de la 39º Vuelta a San Juan – UCI Pro Series.

Minutos después del podio, el flamante ganador del quinto capítulo tuvo su momento en la conferencia de prensa para dar sus primeras impresiones luego de haber terminado la etapa más dura en el ascenso al Alto del Colorado, a ello se le agregó otro protagonista como es Leandro Messineo del conjunto Chimbas Te Quiero que pasó a ser el mejor argentino de la clasificación general:

– Miguel Ángel López (Team Medellín – EPM): “Estoy súper contento. Me siento muy agradecido a todos mis compañeros por el gran trabajo que han estado haciendo día a día. He conseguido un lindo regalo para todo el equipo y quiero celebrarlo con ellos. He pasado momentos difíciles, el final de año fue complicado, pero ya en enero empecé a enfocarme en esta carrera”. “Con el director hablé de venir aquí a disfrutar, a pasarlo bien con este deporte que lo llevamos en nuestra sangre, sin ver los resultados. Mi idea era el sprint, en los últimos 500 metros. A veces uno piensa las cosas pero las cartas se mueven de otra manera. Esta victoria no tiene ningún mensaje, me ha salido natural, de corazón».

– Leandro Messineo (Chimbas Te Quiero): “Lo de hoy estaba todo planificado, en la mañana con nuestro técnico Ernesto Fernández, me indicó que debía tomar la fuga y buscar la mayor diferencia posible porque sabiendo que a falta de 30 kilómetros en la curva de la Ciénaga que si llegábamos a 3 o 4 minutos de diferencia iba a ser difícil que nos conecten.” “Creo que se apresuró el ciclista Tarozzi de salir a la fuga, si él hubiese tomado un poco más de tiempo nos podrían haber conectado a falta de 1000 metros del final y en ese momento peleaba la victoria”.

Este sábado será el turno de la sexta etapa que tendrá partida y llegada frente al nuevo Velódromo Vicente Alejo Chancay y tendrá un referencial final de 144,9 km.

Incidencias de Carrera:

Metas Sprinter

1° Meta Sprint – Plaza de Chimbas – 41,1 KM

1) Gerardo Tivani (Virgen de Fátima) – 3 puntos – 3 segundos.

2) Emiliano Contreras (Chimbas Te Quiero) – 2 puntos – 2 segundos.

3) Laureano Rosas (Gremios por el Deporte – Cutral Co) – 1 punto – 1 segundo

2° Meta Sprint – Talacasto – 91,9 KM

1) Emiliano Contreras (Chimbas Te Quiero) – 3 puntos – 3 segundos.

2) Gerardo Tivani (Virgen de Fátima) – 2 puntos – 2 segundos.

3) Laureano Rosas (Gremios por el Deporte – Cutral Co) – 1 punto – 1 segundo

Metas de Montaña

1° Meta de montaña – Categoría 3 – Alto del Villicum – 66,5 KM

1) Christofer Jurado (Panamá es Cultura y Valores) 3 puntos.

2) Manuele Tarozzi (Green Project Bardiani CSF Faizane) – 2 puntos.

3) Emiliano Contreras (Chimbas Te Quiero) – 1 punto.

2° Meta de Montaña – Categoría 2 – Baños de Talacasto – 106,1 KM

1) Christofer Jurado (Panamá es Cultura y Valores) – 6 puntos.

2) Manuele Tarozzi (Green Project Bardiani CSF Faizané) – 4 puntos.

3) Gerardo Tivani (Virgen de Fátima) – 2 puntos.

4) Leandro Messineo (Chimbas Te Quiero) – 1 punto.

3° Meta de Montaña – Categoría 2 – Alto de la Crucecita – 126,2 KM

1) Manuele Tarozzi (Green Project Bardiani CSF Faizané) – 6 puntos.

2) Christofer Jurado (Panamá es Cultura y Valores) – 4 puntos.

3) Leandro Messineo (Chimbas Te Quiero) – 2 puntos

4) Laureano Rosas (Gremios por el Deporte – Cutral Co) – 1 punto.

4° Meta de Montaña – Categoría 1 – Alto Colorado – 173,7 KM

1) Miguel Ángel López (Team Medellín) – 10 puntos.

2) Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) – 8 puntos.

3) Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) – 6 puntos.

4) Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – 4 puntos.

5) Einer Rubio (Movistar Team) – 2 puntos.

6) Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) – 1 punto.

