La Lepra y un punto con sabor a muy poco

Una indebida expulsión, la mala fortuna (bola en el travesaño) pueden sonar a excusas, Independiente Rivadavia no gana de local y eso preocupa a sus hinchas.

Independiente Rivadavia solo sumó un punto ante Racing de Córdoba, fastidio en el Bautista Gargantini por el resultado y la actuación del equipo, más allá que pudiera esgrimirse como atenuante que jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos (apresurada decisión del árbitro al mostrarle la roja a Moya, como mucho merecía la amarilla, cuando se jugaban apenas 20 minutos de juego).

La Academia cordobesa se puso en ventaja a los 10 minutos (floja respuesta del arquero Bolado, después duramente cuestionado por parte de la tribuna) y le costó al Azul llegar a la igualdad a los 27 del mismo peróodo. Centro de Abecasis para el ingreso de Elordi para el uno a uno.

Los hinchas azules no se bancan los lapsus que tiene el equipo que se transforman en goles en contra, después sí, está la virtud de ir a buscarlo, pero no alcanza y de local se lamenta no sumar de a tres como mandan los libros.

Racing hizo lo que más le convenía, se hizo fuerte atrás, defendiendo el punto que se llevaba desde Mendoza, la fortuna también jugó a su favor, salvado por el travesaño con el arquero vencido.

A pesar de haber agotado todos los cambios el técnico azul no pudo encontrar variantes dentro del campo de juego mientras las agujas del reloj seguían corriendo.

Fue uno a uno de local, un punto casi con sabor a derrota. En la próxima fecha Independiente Rivadavia visitará a Riestra.

Síntesis

Independiente Rivadavia: 1

Juan Cruz Bolado; Luciano Abecasis, Mauro Maidana, Francisco Petrasso, Santiago Moya y Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero y Braian Sánchez; Matías Reali y Alex Arce. DT: Ever Demaldé. / Cambios: Alejo Distaulo x Sánchez, Diego Tonetto x Ham, Rafael Sangiovani x Reali, Victorio Ramis x Abecasis.

Racing de Córdoba: 1

Joaquín Mattalia; Jorge Scolari, Francisco Mattia, Marcio Gómez y Santiago Rinaudo; Augusto Berrondo, Emmanuel Giménez, Nicolás Cavagnero y Leandro Fernández; Franco Coronel y Rodrigo Acosta. DT: Carlos Bossio./ Cambios: Gabriel Tellas x Acosta, Leonel Monti x Cavagnero, Pablo López x Berrondo, Joaquín Mateo x o Coronel, Francisco Aman x Tellas.

Goles: PT: 10: Coronel (RC), 27: Elordi (IR)

Árbitro: Sebastián Zunino./ Expulsado Moya

Estadio: Bautista Garganini.

Fotos Prensa Club Independiente Rivadavia