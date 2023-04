Cacho Garay aprehendido por violencia de género

Cacho Garay fue denunciado por su esposa Verónica Macías Bracamonte por violencia de género según detalló su abogado patrocinante, la denuncia la hizo en la justicia de Mendoza luego de una pelea en un hotel en la provincia de Córdoba.

Garay decidió romper el silencio a través de su cuenta oficial de Facebook, en donde aseguró que es inocente y agradeció a sus seguidores “Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”.

En la fiscalía de Mendoza

Y publicó una imagen de un texto de unos dichos que se le atribuyen al excentrico pintor español Salvador Dalí “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas”.

Ahora la fiscalía dispone de 24 horas y extensiblle otras 24 horas mas para imputarlo o no al humorista después de reunir elementos de prueba de acuerdo a la denuncia presentada por la esposa. Mientras seguirá en calidad de aprehendido en la Fiscalía de Luján de Cuyo distante a unos 20 kilómetros de la ciudad de Mendoza y la esposa según su abogado se encuentra en un refugio del cual se desconoce la ubicación.