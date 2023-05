"El Profe" Segura combatirá el viernes ante su gente

El juninense Maximiliano Segura protagonizará la pelea central de la noche ante el venezolano Kelvinyer Salazar, por la corona latina del Consejo Mundial de Boxeo.

Junto a los retadores estuvieron Mario Abed, vicegobernador de Mendoza; Héctor Ruiz, intendente de Junín; Alberto Martínez, director de Deportes de Ciudad; Mario Arano, promotor de la velada; Sergio Carreño, presidente de la Federación Mendocina de Boxeo; y Karen Alaniz, quien enfrentará a Lucrecia Manzur, por el título argentino superpluma.

La velada contará además con los siguientes combates: Nahuel García vs. Jonathan Casafú; Ángel Arancibia vs. Diego Hernández; José Cuenca vs. Leonardo Ortiz y Emanuel Moyano vs. Nicolás Videla.

En el inicio de la conferencia, fue Arano quien abrió la charla con los presentes: "Junín fue el único Municipio que se comprometió con un proyecto serio para una escuela de boxeo y hoy hay unos 80 deportistas entrenando en el gimnasio de La Colonia. Es una labor que merece el reconocimiento. Maxi es un gran profesional, con una foja impecable y ojalá que el viernes veamos una gran pelea".

La continuidad estuvo a cargo de Ruiz, quien destacó la labor de quienes están al frente del gimnasio que funciona en el estadio cubierto. "Seguramente vamos a contar con un gran espectáculo. Es mucho el trabajo que hay detrás de esto; Maxi lleva mucho tiempo de entrenamiento profesional y es un orgullo que hoy sea reconocido a nivel sudamericano. En el gimnasio que desarrollamos en La Colonia hay muchos chicos que hoy buscan seguir el ejemplo del Profe Segura y ojalá puedan alcanzarlo. Nos sentimos orgullosos de todo lo que hemos conseguido para el bien de nuestra comunidad", destacó el jefe comunal.

"Que hoy Maxi haga docencia desde su capacidad para el boxeo, me pone muy orgulloso. Lo conozco desde muy chico y sé de su esfuerzo y compromiso. Esto habla también del trabajo que el Municipio viene desarrollando en materia deportiva. Hoy son muchos los deportistas que utilizan las instalaciones del gimnasio de La Colonia y es una buena señal; cuando decidimos encarar este proyecto, sabíamos que podíamos generar un espacio para la práctica deportiva y la contención social. Nos merecemos una velada boxística de primer nivel y por sobre todo nos merecemos un atleta de la calidad de Maxi. Invitamos a todos a acompañar este evento y sobre todo a los deportistas locales", confío Abed a su turno.

"Es un verdadero desafío este combate. Llego muy bien y con muchas ganas. Hemos trabajado muy duro y siempre es especial combatir en mi tierra; en mi casa. Va a ser una pelea de experiencia y rodaje. Mi mayor virtud siempre ha sido la voluntad para encarar mis objetivos y ojalá termine con los brazos en alto", expresó el Profe ante la consulta de la prensa.