Presentaronn el Torneo Argentino de Handball San Juan 2025

En San Juan se disputará el Torneo Argentino de Selecciones Adultas A de Handball desde del 30 de junio al 5 de julio, con encuentros en el Estadio Aldo Cantoni y el Velódromo Vicente Alejo Chancay, donde se habilitarán dos canchas oficiales para el desarrollo de todos los partidos.

Han confirmado su presencia 15 federaciones de todo el país, contando con 400 jugadores y jugadoras de alto rendimiento, quienes representarán a sus provincias en ambas ramas.

En la mañana de este lunes, en la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, se realizó la conferencia de prensa para presentar oficialmente el evento, la que contó con la presencia del ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia Deportes San Juan, Pablo Aubone; Oscar Peralta, presidente de Federación Sanjuanina de Balonmano y Gabriel Raffo, director nacional de competencia de Confederación Argentina de Handball.

Haciendo referencia al evento, Oscar Peralta dijo: “Esto no se hace con una sola persona, sino que tenemos que trabajarlo todos en común. El torneo se empezó a gestionar hace un año atrás y se decidió hacerlo en nuestro estadio Aldo Cantoni. La idea es promocionar el handball en la categoría mayor, que es la categoría de adultos; por suerte la Federación Metropolitana, que nuestro mayor representante trae jugadores de selección argentina y ex selección argentina, así que tendremos un torneo de muy buen nivel, por lo que invitamos a los sanjuaninos a presenciar el torneo y la premiación que va a ser el día sábado aproximadamente a las 17 horas”.

En representación de la Confederación Argentina de Handball, Gabriel Raffo dijo: “Esperamos que esto sea el primero de muchos eventos que queremos realizar porque entendemos que la provincia de San Juan tiene unas instalaciones realmente estupendas que debemos aprovechar y encontramos acá en el Gobierno de San Juan gente muy dispuesta a colaborar con nosotros y a lograr que nuestro deporte se pueda difundir no sólo en la provincia, sino a lo largo de todo el país. Sólo palabras de agradecimiento y la verdad que los felicito por el equipo de trabajo que tienen y por las ganas, el empuje y toda la buena predisposición que tuvieron para colaborar con nosotros y solucionar todo lo que nosotros queríamos.Podemos hablar de un torneo de estándares internacionales, así que realmente muy contentos muy felices. Esperemos poder tener otras actividades; no sé, se me ocurre montar una cancha de mini handball en un parque y llevar a todas las escuelas y entonces eso hace que todo el mundo sepa que están jugando un torneo argentino.Tenemos muchos proyectos, muchas ganas de encararlos y con la felicidad de saber que hemos sido tan bien recibidos y que toda la gobernación de San Juan ha estado tan predispuesta para solucionar todos los inconvenientes que teníamos”.

Finalmente, el ministro Guido Romero se dirigió a los presentes: “El hecho de que sigamos siendo centro del deporte nacional e internacional en San Juan, para nosotros es muy importante. Cumple con la máxima que siempre nuestro gobernador Marcelo Orrego plantea de que para su gestión el deporte es una política de Estado y nosotros tenemos que, como Secretaría y como Ministerio, actuar en consecuencia y el hecho de que San Juan siga siendo centro de campeonatos argentinos, provinciales, regionales, amistosos internacionales en las distintas disciplinas es muy importante. Hoy nos toca el campeonato argentino de selecciones de handball A, B y C masculino y femenino con doce equipos en el masculino, nueve en el femenino, dividido en zonas que se van a desarrollar desde el 30 de junio al 5 de julio, en nuestras unidades deportivas, como es el Aldo Cantoni y en el Velódromo. Decirles que siempre vamos a estar dispuestos a estos nuevos proyectos, o a todos estos proyectos que hablaba Gabriel, que la provincia de San Juan, que su gobernador, Marcelo Orrego y todos los ministerios y la secretaría, estamos dispuestos a ser parte de estos proyectos. Como siempre decimos, el deporte nos marca, el deporte nos da valores, disciplina, sacrificio, respeto a la autoridad, que no solamente se ocupan después en el deporte, se ocupan en la vida misma. Cada chico que el día de mañana pueda empezar a jugar al handball, en virtud de este campeonato o como consecuencia de este campeonato es absolutamente meritorio y ahí cumplimos nuestro objetivo. Nuevamente relacionamos el deporte con el turismo, que es algo que tanto importa para la provincia, porque hoy tenemos más de 400 deportistas que vienen de distintas provincias y que muchos de ellos conocen por primera vez San Juan, con lo cual seguramente van a volver, como pasa con casi todos los turistas que vienen por primera vez a la provincia. Invitar a todos los sanjuaninos a que vengan a disfrutar de este evento que como se dijo anteriormente estamos hablando del mejor handball argentino, tanto femenino como masculino y lo vamos a tener acá, en San Juan, así que a disfrutar, los esperamos con las instalaciones; acá no hace frío vamos a estar todos calentitos, así que el frío no nos limita, vamos a ver, vamos a disfrutar handball y que el deporte y el handball sigan brillando alto en San Juan”, finalizó el ministro.

SI San Juan