El Globito tomó altura en La Pampa y venció a Ferro 3 a 2

Federal A

Resultados 3ra fecha

Ciudad Bolívar 1- Sportivo Peñarol 0

Estudiantes de San Luis 1- San Martin 1

Argentino de Monte Maiz 2- Juventud Unida 2

Ferro de General Pico 2- Huracán Las Heras 3

Posiciones

Argentino de Monte Maiz 26, Ciudad Bolívar 24, Juventud Unida 19, Huracán Las Heras 17, Atenas 14, San Martin 13, Ferro Carril Oeste 11, Estudiantes 10, Sportivo Peñarol 5

Próxima fecha

Atenas de Rio Cuarto vs Ferro Carril Oeste de General Pico, Huracán Las Heras vs Estudiantes de San Luis, San Martin de Mendoza vs Argentino de Monte Maiz, Juventud Unida de San Luis vs Ciudad Bolívar. Libre: Sportivo Peñarol de San Juan

Sintesis

Ferro de General Pico: 2

Nicolás Sequeira; Fabio Godoy, Gastón Vega, Emanuel Yori, Joaquín Garoni; Enzo Paredes, Nicolás Hernández, Jonathan Requena y Matías Gómez; Joaquín Vivani y Federico Vasilchik DT: Alexis Matteo./ Banco: Maslovski, Lopez, Barquet, Cocchi, Rapetti, Perez, Noriega, Agustín Vasilchik y Alvarez.

Huracán Las Heras: 3

Ignacio Acordino; Fabricio Ojeda, Matías Contreras, Brian Alferez y Juan Marital; Hernán Tifner, Agustín Verdugo, Ignacio González y Bruno Barrionuevo; Tomás Segovia y Javier Peñaloza. DT: Alejandro Abaurre./ Cambios: Cristian Carrizo x Alí. Tomás Segovia x Barrionuevo. Bautista Aldunate x Navarro. Enzo Montenegro x Marital, Hernán Tifner x González.

Goles: PT: 10: Verdugo (HLH), 17: Tenca Hernández (FCO), 40: Alí (HLH, / ST: 4: Requena de penal (FCO), 44: Verdugo (HLH)

Árbitro: Juan Nebbietti de Río Colorado.

Estadio El Coloso de Barrio Talleres

Sintesis:

Estudiantes de San Luis: 1

Juan Cruz Cuesta; Alexis Orué, Ezequiel Filipetto, Fausto Fiol, Lucas Frenguelli, Matías Acuña, Pablo López, Franco Caviglia, Matías Acuña, Facundo Hang; Lucas Quiroga y Diego Medina.. DT: Héctor Arzubialde./ Cambios: ' Ezequiel Saporiti x Acuña, Nicolás Miracco x Hang, Favio Durán x Medina.

Atlético San Martín: 1

Facundo Abraham; Lautaro Arregui, Julio Villarino, Nahuel Bernabé; Facundo Tello, Fabricio Illanes, Laureano Rodriguez, Iván Lesczuk, Jonás Corvalán; Ignacio Simionato y Maximiliano Herrera. DT: Mauricio Magistretti./ Cambios: Ignacio Morales x Leszczuk, Alexis González x Simionato, Leandro Gobbi x Bernabé, Pablo Jofré x Corvalán (SAN)

Goles: PT: 45: Illanes (SM)/ ST: 16: López (ESL)

Árbitro: Marcelo Alejandro Sanz (Liga Coronel Vidal).

Estadio: Juan Gilberto Funes