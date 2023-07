Luminograma, obra ganadora hecha con el público

Noche de luz y fuego iluminó Guaymallén (Mendoza) este último fin de semana con el arte, la creatividad y el talento de los artistas locales que dieron brillo al evento más original del invierno 2023.

Un gran pórtico dio la bienvenida a los visitantes el sábado en el Parque del Acceso Este (Lateral Norte de Acceso Este y Boulevard Pérez Cuesta), para comenzar a recorrer un despliegue único con las diez esculturas finalistas de la edición.

La propuesta fue organizada junto a la Asociación Mendocina de Artes Escénicas y seleccionaron 10 esculturas lumínicas que participaron del concurso y fueron premiados dos proyectos que fueron elegidos bajo distintas modalidades y anunciados durante la noche del domingo 23 de julio.

El jurado otorgó un primer premio de $150.000 y 2 menciones de honor de $50.000 cada una. El segundopremio fue seleccionado por el público a través de la fanpage de Facebook Municipalidad de Guaymallén, galardonado con una suma de $100.000. La votación online comenzó a las 21h del sábado 22 de julio y finalizó a las 23:50h de ese mismo día.

Ganadores de Noche de luz y fuego 2023

Luminograma - Emiliano Castillo

Tras la decisión del jurado, integrado por Sergio Alfredo Ahumada, Mariana Lourdes Barón y José Luis Ramón Molina como así también la votación del público, Noche de luz y fuego 2023 consagró con el primer premio de $150.000 "Luminograma" de Emiliano Castillo. La obra fue pensada para ser creada con el público: el espectador interpone elementos translúcidos y opacos entre una fuente de luz y un panel blanco, para proyectar sombras y generar distintas formas y colores.

Reflejos eternos - Agustín Luján, Alba Lencioni Sola y Mariano Jesús Salazar

Por su parte, y a través del voto por la fanpage de Facebook Municipalidad de Guaymallén, el público eligió a su favorito. En este caso, resultó ganadora "Reflejos eternos", una creación de Agustín Luján, Alba Lencioni Sola y Mariano Jesús Salazar. Los artistas, que fueron reconocidos con $100.000, la describen como "un espacio exterior con millones de luces, que flota y no tiene límite pero desemboca en la nada misma. Un pozo en el universo que no tiene fin, que no puede ser explorado; un pozo donde nadie se anima a saltar; un pozo sin luz ni aire; un pozo que sólo tiene una cosa: la ausencia total. Pero, ¿será que este pozo de oscuridad es un camino hacia el futuro?, ¿un camino hacia la luz?".

Mención de honor "Donde riegas" - María Cecilia Bilen y Juan Miguel Bilen

Mención de honor "Luminograma" - Agustín Luján, Alba Lencioni Sola y Mariano Jesús Salazar

Además, el jurado decidió entregar dos menciones de honor de $50.000 cada una siendo "Donde riegas" de María Cecilia Bilen (Mumi) y Juan Miguel Bilen y "Reflejos eternos" de Agustín Luján, Alba Lencioni Sola y Mariano Jesús Salazar.

Obras participantes

"La Tercera Estrella", Ricardo Rosas y José Antonio Maslúp.

"Medusa", Antonella Agostini.

"Metamorfosis", Integrantes del colectivo TRAMA (Mabel Herrera Zulma, Sandra Delgado y Graciela Ramos).

"...Donde riegas", María Cecilia Bilen (Mumi) y Juan Miguel Bilen.

"Focus", Carolina Alfaro.

"Mendoza: montaña, sol y vino", Lucas Millán.

"Faro oscuro (fluofuente)", Jorge Espinoza.

"Sagrario", Franco Luis Cazzola.

"Reflejos eternos", Agustín Luján, Alba Lencioni Sola y Mariano Jesús Salazar.

"Luminograma", Emiliano Castillo.

La puesta al aire libre se completó con artesanos, gastronomía, bodegas y cerveza artesanal y además los visitantes en la carpa de turismo de la municipalidad participaron de trivias sobre la Capital del Espumante y también disfrutar de degustaciones vitivinícolas con descriptores aromáticos y del arte inconfundible de Roberto Rosas y Rubén Fredes.

Con música en vivo de artistas locales que colmó los tres escenarios del espacio verde se presentaron el Ensamble Lírico Guaymallén, el Dúo Pitella, En Orsai, el Ensamble de Tango Guaymallén y Contramarca. Entre tanto, el Ballet Municipal y artistas circenses fueron desplegando su talento en distintos puntos del predio. La grilla artística se completó el domingo con la participación de Biciswing, Brassass, el Ensamble de Jazz de Guaymallén y La Moladora y a la música se sumarán las intervenciones de danza de Lady Brenda.