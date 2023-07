Jugadores del Tomba contra los árbitros

Emitieron un duro comunicado contra el referato argentino, institucionalmente el club Godoy Cruz no avaló los dichos de los futbolistas tombinos.

Después del partido que Godoy Cruz terminaba de perder ante Banfield en Buenos Aires se escucharon las primeras quejas en las entrevistas en la zona mixta del club del sur bonaerense. Hernán López Muñoz fue el abanderado en acusar al árbitro Darío Herrera por sus frases descomedidas y soberbias.

Tambien lo hicieron entre otros Pier Barrios y hasta el propio capitán del equipo, el experimentado "Ruso" Diego Rodriguez, el arquero dijo que no lo sufrió en lo personal, pero si lo ha visto y no solo en este partido con los jugadores más jóvenes del plantel, no solo en este encuentro, ya se viene dando desde hace tiempo, explicó.

Los jugadores decidieron publicar en las redes sociales sus denuncias, pero el club tomó distancia de ellos no avalando la protesta señalando que apuestan por el camino del diálogo.

La Asociación de Arbitros se expresó de manera similar similar a lo expresado institucionalmente por el club, pero quien "sacó los pies del plato" fue Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y Presidente de la Liga Santiagueña, descalificando la veracidad de la denuncia y una innecesaria frase "en la próxima pateen al arco"

Para bajar los decibeles de la polémica, algunos jugadores reconocieron que antes de emitir el comunicado debieron hablar con la dirigencia con quien tienen una excelente relación. Como lo escrito no tiene vuelta y la amplia difusión que tuvo en las redes sociales los futbolistas saben que ganaron una partida, fue unánime el apoyo de los hinchas que se expresaron a través de las redes sociales.