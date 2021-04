Son 12 los invictos en el futsal mendocino entre los varones y 3 entre las damas

Son dos en la A, dos en la B, cuatro en la C y cuatro en la Primera D. En el femenino tres equipos aún no conocen la derrota.

Transcurrido ya más del 30 por ciento del torneo en las distintas categorías de la Primera Masculina, hay doce equipos de los 93 participantes que mantienen su condición de invicto y van mostrándose como candidatos para estar en las definiciones de los torneos.



En la Primera A, Talleres y Jockey A son quienes ostentan el rótulo de todavia no conocer la derrota.

El equipo de Stahringer tiene cinco victorias y un solo empate, el conseguido frente a Luján Futsal en la última fecha. Con ello es líder del grupo A.



Mientras que los dirigidos por Armando Corvalán tienen cuatro victorias, un empate y un partido suspendido (frente a Independiente). Los Burreros comparten así el sitial de honor del grupo B con Don Priones y Regatas B, equipo al que Jockey viene de propinarle su primera caída del certamen tras vencerlo agónicamente por 2-1.

En la Primera B, el que viene arrasando hasta el momento es Talleres B. Los Azulgranas han ganado los cuatro partidos jugados y están mostrando un gran juego. Este equipo viene de perder la categoría, la que quiere recuperar rápidamente.



Mientras que el otro que aparece en el listado es Villa Hipódromo. Los dirigidos por el Chueco Riveira le ganaron un partido complicado a San José como visitante y tienen tres victorias, un empate y un partido pendiente.

En la C es donde mayor cantidad de invictos quedan. Son cuatro en total: Don Orione B, San Pablo, Cerede y Carrodilla.



Don Orione tiene puntaje perfecto con cuatro victorias en la misma cantidad de partidos. El equipo de Mariano Sánchez se muestra muy firme en el comienzo del torneo, algo que había pasado con el torneo Amistad en el que fueron finalistas.



Cerede, otro que busca volver rápido a las categorías superiores, también ostenta una muy buena foja de servicios con seis victorias en idéntica cantidad de partidos. Después aparecen Carrodilla que tiene.tres victorias y una igualdad, lo que le alcanza para ser escolta de Don Orione. Y en la zona B el escolta es San Pablo también con tres éxitos y una igualdad.



Por último, en la D, quienes aún no conocen la derrota están tres "debutantes": Alemán C, Filippini y La Cumbre.

Decimos debutantes porque muchos se rearmaron para esta temporada. Alemán C, equipo nuevo, tiene tres victorias y dos empates con lo cual es uno de los líderes de la zona. El otro es Filippini, equipo que se armó muy poco tiempo antes del torneo tras la desafiliación, y que tiene la misma campaña. Los godoycruceños tienen más goles a favor, pero menor diferencia. Y nos quedamos La Cumbre que ha resurgido con todo de sus cenizas y tiene cuatro victorias y un empate para ser los punteros del Grupo B. En esa misma zona también está Banco Nación C que ha ganado dos y empatados dos.

Trece son los equipos que aún ostentan su invicto en la rama femenina de Primera División. Tres de la A y diez en la categoría B, en donde se está definiendo quienes se quedan en la segunda categoría y quienes pasan a crear la Primera C. Hoy, en total, son 46 los equipos que integran la rama femenina.



En la A, los dos Cementista vienen mostrando un gran nivel. Tanto el equipo conducido por Rodrigo Castiñeira como el de Erica Encinas han ganado todos sus partidos con bastante autoridad y aún tienen pendiente el que deben jugar entre ellos, en el que dejarán algunos puntos en el camino.



El A está mejor en los números, pero eso no muestra demasiado. Por ahora ganó sus cuatro partidos con un promedio de siete goles a favor y ha recibido solo dos tantos en contra. Mientras que el B ha ganado en sus tres presentaciones con un promedio de seis goles por partido y sólo tres en contra.



Quién acompaña a las chicas del Poli es Jockey. Las Burreras tampoco han conocido la derrota hasta el momento y vienen demostrando que tienen un plantel para entusiasmarse de cara al futuro. El equipo conducido por Franco Gil es el más goleador, con 28 conquistas y ha recibido sólo seis en contra. Un promedio de dos por partido.