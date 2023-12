Fin del sueño de Primera para Deportivo Maipú

La desilución es grande, Maipú se quedó en las puertas del ascenso al perder con Riestra 1 a 0 la final en Cordoba, queda eso si, como haber sido el equpo que aportó futbol contra todas las mañas de Riestra, lo que había mostrado en las anteriores presentaciones en el Reducido.

La excelente campaña del Cruzado hubiera merecido coronarla con el ascenso, despues de Independiente Rivadavia, el otro equipo mendocino que se quedó con el primer ascenso fue el que mas puntos sumó en la fase regular. Su técnico (quien renunció al término del partido) les inculco un futbol de buen pie y el equpo murió en la suya.

No quedará demasiado para el análisis, los resultados son los que mandan y Maipú vuelve a Mendoza con las manos vacías aunque con la convicción de haberlo entregado todo. Aunque no jugó bien, no puede juzgarse por un solo partido la excelente campaña cumplida.

Sobre el final y como la semana pasada pudo llegar la igualdad en los pies de Herrera lo que hubiera obligado al suplementario, pero no se dio. Párrafo aparte para el mal arbitraje de Darío Herrera, que apenas dio 6 minutos de alargue, cuando despues del gol el Malevo de Riestra se la pasó haciendo tiempo y demorando el juego.

Habló el Presidente

Hernán Sperdutti el titular de la institución cruzada escribió: "Gracias Jugadores, Cuerpo Técnico, Dirigentes que nos acompañaron, Utileros, Cuerpo Médico, Prensa, y tanta gente que trabaja en el día a día para que este año fuera tan lindo, una locura lo que vivimos, nos faltó poquito pero siempre dimos pelea, sin dudas este es el camino para seguir creciendo Institucionalmente, párrafo aparte para todos los Socios, Hinchas y a la Banda Botellera que durante todo el año nos acompañaron en todos las canchas ni hablar las miles de personas que hoy en Córdoba dejaron el corazón en las Tribunas, Gracias por tanto a Todos."

Síntesis:

Deportivo Maipú: 0

Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Felipe Coronel, Imanol González y Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Agustín Manzur, Luciano Herrera y Rubens Sambueza; Ezequiel Almirón y Santiago González.DT: Luis García/ Cambios: Marcelo Eggel x Montero, Emiliano Ozuna x Ferracuti, Gonzalo Klusener x Almirón, Luciano Paredes x Moyano, Marcelo Larrondo x Klusener.

Deportivo Riestra: 1

Ignacio Arce; Jonatan Goitía, Eric Tovo, Nahuel Iribarren, Nicolás Dematei; Jonathan Goya, Fermín Antonini, Walter Acuña, Milton Céliz; Lázaro Romero y Gustavo Fernández. DT: Matías Módolo./ Cambios: Leandro Landriel x Acuña, Tomás Villoldo x Goya, Ramón Gonzalez x Romero, Diego Magallanes x Goitía, Emilio MacEachen x Dematei.

El gol: ST: 15: Fernández (DR)

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio Juan Domingo Perón (cancha de Instituto de Córdoba)

Prensa Club Deportivo Maipú.