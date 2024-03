Adios al Maestro, murió Victor Legrotaglie

72 goles de tiro libre (más que Maradona y Messi), récord mundial de 11 goles olímpicos, más de 20 años en Primera División, el que no hizo divisiones inferiores y debutó con la camiseta de Gimnasia y Esgrima en Primera División a los 16 años, anécdotas, cientas.... como cuando un árbitro lo llamó aparte (goleaban a San Lorenzo en el Viejo Gasómetro) para decirle, paren con el toque Victor o no me hago responsable con lo que pueda pasar y otro jugador rival le dije al paso, goleen pero no la toquen mas....

Una verdadera leyenda del futbol, jugó siempre en Gimnasia y Esgrima, estuvo un año en Chacarita Jrs, Atlético Argentino o Alianza de San Juan, y hasta en el Nacional de 1973 cruzó la vereda para ponerse la azul de Independiente Rivavia.

Usaba la "8" emblemática camiseta aunque el imaginario colectivo por su calidad lo ubican como "10" aunque esto carece de mayor importancia.

El Victor (para sus amigos, el Patón) tenia 86 años, sufría del mal de Alzheimer y desde un tiempo atrás debió ser internado en el Hospital El Carmen en Godoy Cruz donde falleció este sábado. Tuvo en las últimas horas del día anterior una leve mejoría que esperanzó a amigos y familiares pero su estado se complicó y su deceso se produjo junto a sus familiares.

(icónica foto con Nicolino Locche y Ernesto Contreras)

Fue tres veces tapa de la revista El Gráfico con todo lo que significa en ese momento la portada para el mundo del Deporte. Lo quiso River, Real Madrid, prefirió quedarse en Mendoza y jugando en su querido Lobo. El homenaje en vida fue que el estadio de Gimnasia y Esgrima lleva su nombre.

No hay rivalidades en este momento, absolutamente todos los clubes, jugadores y dirigentes, rivales o no, a traves de las redes sociales expresaron su hondo sentimiento de pesar por la máxima figura del futbol mendocino, Victor Antonio Legrotaglie.