San Martín - Huracán Las Heras parte 2 en el Este

A San Martín le vino bien la postergación, el Albirrojo fue un equipo diferente al que en la víspera perdía con Huracán Las Heras y en la continuidad del juego este lunes justificó la igualdad e incluso hizo méritos como para llevarse los 3 puntos.

La localía para San Martín no ha sido buena culpa de los violentos hinchas, en su debut el partido se jugó sin público y esta vez solamente para socios el encuentro del domingo y como se suspendió por fallas en la iluminación en la continuidad del juego este lunes no pudo jugarse con público por no poder organizar un nuevo operativo de seguridad.

Toda la fecha

Juventud Unida de San Luis 2- Ferro Carril Oeste de General Pico 0

Camioneros 0- Ciudad Bolívar 2

Gutierrez 1- Estudiantes de San Luis 0

Argentino de Monte Maiz 2- Atenas de Rio Cuarto 3

San Martín 1- Huracán Las Heras 1

Posiciones

Ciudad Bolívar 10, Juventud Unida y Huracán Las Heras 8, Estudiantes 6, Atenas y San Martin 5, Gutierrez y Ferro 4, Argentino 3, Camioneros 0.

Próxima fecha

Huracán Las Heras- -Camioneros/ Atenas de Rio Cuarto- San Martin/ Ferro Carril Oeste de General Pico- Gutierrez/ Estudiantes de San Luis- Argentino de Monte Maiz/ Ciudad Bolivar- Juventud Unida/

Formato Federal A 2024

Clasifican a la Segunda Fase del primero al quinto de las zonas de 10 equipos y del primero al cuarto de las zonas de nueve clubes. Es decir que pasarán 18 clubes. El resto de los 20 clubes pasan a disputar la Fase Reválida.

Jugadas 4 fechas, Huracán Las Heras es el único mendocino que está clasificando a los play off, tercero con 8 puntos, no "entran" por el momento San Martin, sexto con 5 unidades y Gutierrez séptimo con 4.

La síntesis

Atlético San Martín: 1

Emanuel Cirrincione; Leandro Gobbi, Alexis Viscarra, Yair Marín y Martín Taborda; Fabricio Ojeda, Federico Guerra y Santiago Domínguez; Martín Tonso, Germán Sosa y Ramón Lentini. DT: Hernán Vázquez./ Cambios: Germán Sosa x Lentini,

Huracán Las Heras: 1

Cristian Aracena; Nicolás Alí, Axel Barón, Brian Alferez y Mauro Visaguirre; Alejo Blanco, Lucas Villalba, Emanuel Décimo y Fernando Cortés; Tomás Silva y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Alejandro Abaurre.

Gol: PT: 24' Blanco (HLH)./ST; Tonso (SM)

Estadio: Libertador General San Martín.

Árbitro: Nelson Bejas