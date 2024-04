Victoria "chacarera" en La Pedrera ante Atenas

Segunda victoria del albirrojo mendocino (ambas como visitante ya que de local empató los dos juegos) lo que le permite por ahora estar en zona de clasificación para los play off por el ascenso.

El autor del único gol del partido fue de Santiago Domínguez, a los 13 minutos del complemento.

El elenco mendocino retornó a la senda triunfal luego de su único triunfo conseguido en la jornada inaugural.

En cuanto al resto de los partidos, Gutiérrez de Mendoza derrotó como visitante a Ferro de General Pico por 2 a 1.

Por su parte, Camioneros logró su primer triunfo en el torneo al golear 3 a 0 a Huracán Las Heras en Mendoza. El Globito se quedó sin invicto frente a un equipo que había perdido todos los partidos en una mañana olvidable donde se vio a un Huracán desconocido habida cuenta de las buenas actuaciones en las fechas que se llevaban jugadas.

En tanto, Argentino de Monte Maíz, también de visitante, venció 2 a 1 a Estudiantes de San Luis.

La fecha se completará hoy con el duelo entre Ciudad Bolívar y Juventud Unida de San Luis a partir de las 14:30 hs.

Con estos resultados, Ciudad Bolívar es el líder con 10 puntos, lo sigue Juventud Unida de San Luis, San Martín de Mendoza y Huracán Las Heras tienen 8, Gutiérrez de Mendoza 7, Argentino de Monte Maíz y Estudiantes de San Luis 6, Atenas 5, Ferro de General Pico 4, y cierra la tabla Camioneros con 3 unidades.

En la próxima fecha, por la sexta jornada, Atenas visitará a Camioneros. Por su parte, Argentino recibirá a Gutiérrez, San Martín en Mendoza a Estudiantes de San Luis, Juventud Unida será local de Huracán Las Heras y Ciudad Bolívar enfrentará a Ferro.

Síntesis:

Atenas de Río Cuarto: 0

Juan Jaime; Juan Barrera, Uirá Marqués, Cristian Sain, Elías Scoponi, Javier Pereyra, Axel Juárez, Facundo Quiroga, Axel Juárez, Lucas Núñez; Diego Oyola y Germán Cervera. DT: Darío Bringas./ Cambios: Claudio Curima y Tomás Martínez por Marqués y Núñez, Ricardo Lezcano y Matías Navarro por Quiroga y Scoponi, Lautaro Galloso por Juárez.

San Martín: 1

Emanuel Cirrincione; Juan Pablo Vaschetto, Alexis Viscarra, Yair Marín y Martín Taborda; Fabricio Ojeda, Ignacio González y Santiago Domínguez; Ignacio Simionato, Ramón Lentini y Martín Tonso. DT: Hernán Vázquez./ Cambios: Federico Guerra por Vaschetto, Pablo Jofré por Tonso, Leandro Gobbi y Germán Sosa por Simionato y Ojeda.

Gol: ST: 13: Domínguez (SM).

Árbitro: Guillermo Adrián González, de Resistencia (Chaco,

Estadio : La Pedrera de San Luis (Local Atenas).

--------------------

Sintesis:

Huracán Las Heras: 0

Cristian Aracena; Nicolás Alí, Rubén Monges, Brian Alferez y Mauro Visaguirre; Alejo Blanco, Lucas Villalba, Hernán Tifner y Fernando Cortés; Tomás Silva y Pablo Palacios Alvarenga. DT: Alejandro Abaurre./ Cambios: Maximiliano Sandoval y Bruno Barrionuevo por Blanco y Silva, Axel Barón por Villalba, Tomás Marchiori por Monjes, Ricardo Rosales por Cortés.

Camioneros: 3

Horacio Ramírez, Maximiliano Ferreira, Matías Albarracín, Román Suárez y Mirko Coronel, Pablo López, Juan Pacchini, Héctor Canteros, Matías Gallardo; Matías De Jesús y Facundo Moyano. DT: Federico Urciuoli./ Cambios: Cambios: Lucas Brizuela y Gabriel López por Gallardo y López, Guillermo Santillan y Lucas Pérez Godoy por Canteros y Moyano, Ignacio Ugenet por De Jesús.

Goles: PT: 39: De Jesús (C), 43; Canteros (C). /ST: 1:' López (C)

Árbitro: Pablo Federico Núñez de San Juan.

Estadio General San Martin

--------

Fotos Prensa Atlético San Martín