Presentaron la Campaña de Alfabetización en la Feria del Libro

En el marco del relanzamiento de la Campaña Nacional por la Alfabetización, Argentinos por la Educación reunió a especialistas y referentes del sector público y privado, bajo la consigna “La alfabetización primero: los consensos que la Argentina necesita”.

En la apertura de la jornada, Ignacio Ibarzábal, Director Ejecutivo de Argentinos por la Educación, destacó “la importancia que tanto el Gobierno Nacional como las provincias estén trabajando en un plan de alfabetización”.

El encuentro comenzó con un panel en el que participaron Julia Bearzi (Directora Ejecutiva en Endeavor Argentina), Víctor Valle (CEO de Google Argentina), Juan Pablo Bago (Director del Grupo Empresarial BAGO SA). En este marco, todos comentaron sobre sus primeros contactos con los libros, y sus experiencias como lectores. Bearzi compartió parte de su historia personal y contó que, como hija de desaparecidos, la lectura en su adolescencia fue clave para “encontrar respuestas a preguntas, para poder definirse como persona y definir su identidad”.

Al hablar de lo que pasa en la educación hoy, Valle destacó la importancia de que “sea una demanda social para que eso derive en más demandas a los gobiernos”. Bago coincidió en este concepto y como mensaje esperanzador concluyó: “El motor del cambio está en las familias, en que demanden, y eso está pasando”.

La jornada también contó con un espacio de intercambio político en el que participaron Nicolás Trotta (Ex Ministro de Educación Nacional), y los diputados nacionales María Eugenia Vidal (PRO), Santiago Santurio (LLA), y Carla Carrizo (UCR). En este panel coincidieron en la necesidad de priorizar la educación, y la alfabetización en particular. Santurio aseguró que “la educación está en agenda porque está en crisis, por el retroceso que vive desde hace años”. Vidal reiteró en varias ocasiones la necesidad de tener las escuelas abiertas, y fue contundente a la hora de hablar del incumplimiento de los 190 días de clase. Carrizo pidió recuperar la escuela, y que lo público vuelva a ser de excelencia, con docentes bien pagos, y presupuesto. “Creemos que el 6% de inversión en educación es mucho, pero no se cumple, y es poco”. Trotta, por su parte, cuestionó que se “le exija mucho a los docentes y la política de poco”.

En la reflexión final del panel, los tres diputados hicieron hincapié en la necesidad de mantener las escuelas abiertas. Santurio dijo que “el objetivo irrenunciable es que los chicos estén en la escuela aprendiendo y eso tiene que pasar, aunque haya una enfermedad grave o problemas económicos.

El chico siempre tiene que estar en la escuela aprendiendo, y tiene que ser con o sin consenso, ese es el objetivo primario”. Vidal cerró con un pedido particular: “Trabajemos para que los chicos terminen primer grado sabiendo leer y escribir y entendiendo lo que leen, no busquemos más atajos, no esperemos hasta tercer grado para saber si saben, no los hagamos pasar de grado si no saben, abramos las escuelas”. Trotta, por su parte, concluyó cuestionando algunas políticas actuales: “Comparto todo lo que dicen, suscribo que los chicos aprendan, que sepan leer en primer grado, ahora ¿qué le damos a la escuela para que haga eso? ¿Es bueno que no estén llegando los libros a la escuela? ¿Es lo mismo la angustia de los alumnos de la universidad que no saben que va a pasar en el segundo cuatrimestre? Hay que construir consensos y eso es vital, ahora en el campo de las políticas públicas los consensos se construyen entre otras cosas en inversión y sosteniendo las políticas a lo largo del tiempo. Festejo la movilización, porque cuando se agrede el sistema educativo la sociedad debe reclamar”.

Como cierre de la jornada, las especialistas Beatriz Diuk (Investigadora del Conicet y directora de la propuesta ‘DALE!’) y Valeria Abusamra (Profesora de la UBA e investigadora CIIPME - CONICET) reflexionaron sobre el rol que tienen las familias en la alfabetización. “Hay padres y madres con realidades muy distintas. Para las familias que tienen recursos, les diría que les lean a sus hijos cuando son chiquitos, y cuando van creciendo escuchenlos leer, porque que te lean es el motor del deseo”, indicó Diuk, y agregó: “Hay otras familias que no tienen esas posibilidades, que tienen que confiar en una escuela que les va a dar libros, oportunidades y una buena enseñanza”.

En ese sentido, Abusamra comentó: “El intercambio con el adulto, y el hecho de ver al padre o a la madre leer son recursos que no llevan tanto esfuerzo y que repercuten positivamente en la alfabetización. Hay investigaciones que demuestran cómo el desarrollo lingüístico temprano impacta después en la adquisición de la lectura y la escritura, y posteriormente en el desarrollo y la comprensión”.

La jornada sobre educación y alfabetización en la Feria del Libro junto a Ticmas forma parte del relanzamiento de la Campaña Nacional #QueEntiendanLoQueLean, que promueven Argentinos por la Educación y 180 ONGs, motivadas por el dato que en Argentina, 1 de cada 2 chicos de 3er grado no entiende lo que lee. El objetivo de esta acción es visibilizar lo que ocurre con la comprensión lectora en el país para que sea prioridad en la agenda educativa y se logre revertir la situación.