De veletas y demagogos

La segunda ola de COVID azota al mundo entero y lamentablemente llegó a nuestro país también. Afortunadamente, hoy contamos con un Estado fortalecido en áreas estratégicas como es la salud, permitiendo que hasta el momento el sistema no haya saturado y que cada argentina y argentino que ha necesitado atención médica pueda haber contado con ella.



Sin embargo, la guerra aún no está ganada: el aumento vertiginoso de casos en las últimas semanas nos obliga a todos y a todas a extremar los cuidados y a quienes tienen la función de conducir las riendas del Estado, sea nacional, provincial o municipal, a gobernar conforme las necesidades de las y los ciudadanos.



Sólo eso se le exige al gobernador de la Provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez. Sin embargo día tras días nos encontramos con distintas versiones del mismo hombre. Quien le exige RESPONSABILIDAD a los mendocinos, es el mismo que parecería demostrarse incapaz de hacerse cargo de la responsabilidad que implica estar al frente de la provincia en momentos como los que corren.



El gobernador demuestra ser una veleta, que al igual que esos artefactos que giran en las alturas, él gira conforme a algunos "vientos": quizás el de las encuestas, quizás el de las ocurrencias del ex gobernador Alfredo Cornejo.



Días atrás se plantaba ente las cámaras negando aplicar las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en la provincia, sin embargo, cuando las papas queman le exige al Presidente que se haga cargo de la situación provincial. Si, así como le lee: el gobernador de la provincia decide no gobernar en medio de una pandemia mundial y le atribuye la responsabilidad de lo que pase en Mendoza a quién él mismo desoyó días atrás.



El asunto es que Suarez no quiere hacerse cargo de aquellas decisiones que pueden ser costosas de tomar en cuando a rédito político se refiera. El gobernador no está tomando medidas con los números de la pandemia y del sistema de salud en la mano, sino con los números de las encuestas y obedeciendo sin chistar las órdenes que dan sus jefes de Cambiemos, sea éste Alfredo Cornejo, Mauricio Macri, etc.



El gobernador aplica su práctica veleta en más de una oportunidad: un día quiere el MENDOEXIT, queriendo portar la bandera de la "mendocinidad" pero al otro día pide fondos a la Nación para adquirir IMPSA; un día firma una solicitada en contra de las medidas restrictivas tomadas por el Gobierno Nacional, pero al otro día pide que Mendoza sea incluida en cualquier medida que se tome.



La gravedad de la situación provincial, con el sistema de salud al borde de la saturación exige la valentía, la inteligencia y la labor coordinada de todo el gobierno a fin de llevar a cabo las medidas que sean necesarias.



Nadie dice que hacerse cargo de una provincia sea tarea fácil, sin embargo el Gobernador tiene responsabilidades que asumir y enfrentar. No queremos que recordado por veleta, sino por hacerse cargo. Si ese es el camino que elige, TODOS estamos ahí para ayudar y acompañar en la tarea.



Samuel Barcudi

Senador del Frente de Todos

Mendoza