San Luis destina entre 35 y 40 millones de pesos diarios en testeos Covid-19

La presidente del Comité de Crisis Provincial de San Luis Dra. María José Zanglá, explicó que la provincia tiene un indicé de letalidad de 1.2 por debajo de la media nacional que es de un 2.2 .

En el caso del índice de mortalidad la provincia de San Luis tiene un 86.20, también por debajo de la media nacional que es de 129.15.

En la tasa de incidencia cada 100 mil habitantes hoy San Luis 6514.8 por arriba de la media nacional. La Dra. indicó que la Nación sabe poner en aislamiento obligatorio a las provincias que superan el 1.2, el coeficiente de crecimiento pero por ahora no ha tomando esta decisión con San Luis que esta por arriba del 3.4. Los departamentos más complicados Belgrano 10.5, Pueyrredón 4.0 y Pedernera 2.7, aunque todos los departamentos superan la media provincial.

“Antes Nación con una razón de crecimiento de 1.2 y con una tasa de incidencia de 150 cada 100mil como límite, directamente la provincia entraba en aislamiento” sostuvo Zanglá.



En cuanto a los testeos masivos que hace la provincia destina entre 35 y 40 millones de pesos diarios. La presidente del Comité de Crisis explicó que en la provincia siempre se tuvo en claro que había que testear masivamente para aislar masivamente y así cortar la cadena de contagio.

“En el aislamiento está el caso positivo y el contacto estrecho. Siempre mantuvimos un índice de positividad por debajo del 15%. Una población bien testeada es la que tiene índice de positividad por debajo del 15%. San Luis es la provincia que mayor índice de testeos tiene”. Actualmente el índice de positividad en San Luis es de 13% el límite es 15% mientras que el tiempo de duplicación hoy es riesgoso de 46,3.

“Actualmente el 66.12% de los pacientes los que estamos diagnosticando tienen entre 19 y 49 años, una gran mayoría de ellos se complica con neumonías bilaterales asociadas a Covid que requieren de ingreso hospitalario y hay un grupo de ellos, en la Terapia Intensiva del Hospital San Luis, el 40% de los pacientes tiene menos de 50 años, hay pacientes de 31 y 36 años que se encuentran ventilados y que ninguno de ellos tiene factores de riesgo. Son pacientes jóvenes con vida social activa” explicó Zanglá.

La ocupación de camas en Terapia Intensiva de los hospitales provinciales entre pacientes Covid y no Covid: Hospital San Luis 74%, Hospital Juan Domingo Perón de Villa Mercedes 67% y Madre Catalina Rodríguez de la Villa de Merlo: 57.14%.

En el área de moderados el Hospital San Luis tiene un 92%, Madre Catalina Rodríguez un 83% y Juan Domingo Perón un 76%.

Nosotros podríamos generar más camas pero va en desmedro de la asistencia No Covid. Al tener actividad plena, la accidentología la tenemos, los pacientes con cáncer tienen que ser operados, el paciente con ACV se debe asistir, el paciente con infarto se debe asistir, el abdomen agudo se debe operar. Nosotros no podemos cortar la asistencia de pacientes No Covid para asistir Covid.

María José Zanglá