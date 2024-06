Velada internacional de kickboxing en San Juan

Los combates comenzarán a las 14 con las peleas amateur; posteriormente, a las 18 se realizarán los combates para semi profesionales, reservándose para las 21 el inicio de las peleas profesionales, estimándose que habrá 80 combates en total.

Entre los kickboxers que estarán presentes, se destaca la presencia de Natacha Heredia, quien viene realizando una excelente campaña en las últimas temporadas, buscando llegar al profesionalismo. Respecto a su compromiso, dijo: “Este 15 de junio en el club Mocoroa voy a estar compitiendo contra mi rival Brenda Gómez, de San Juan. Será en el club Julio Mocoroa, en una velada con muchos combates. Me estoy preparando con un entrenamiento fuerte de resistencia y técnica, dedico todos los días tres horas en la mañana y en la tarde noche tres horas más.

Este será mi primer cinturón internacional de la WFMC por el que voy a pelear y mi sueño sigue siendo el mismo: ser profesional y llegar a pelear por un título mundial.

Quiero agradecer a mis padres, Néstor Heredia y Nidia Acosta, que siempre están para apoyarme en todas mis metas y sueños, a la Secretaría de Deporte y a mis sponsors que siguen apoyando desde el principio”.

El torneo es organizado por la academia Kaizen – Do, con el Maestro Jorge Nuñez, vicepresidente argentino de la WFMC (World Fight Sport and Martial Arts Council) y fiscalizado por WFMC Panamericana y se esperan visitantes de Chile, Mendoza, Tucumán y San Luis.

En esta oportunidad, se competirá por tres títulos importantes: en Sudamericano Profesional, Argentino Semi Profesional y Argentino Profesional en categoría K1.

En categoría profesional se enfrentan Benítez vs Fibla, Tello vs Badallo, Maico Gómez vs Dustin Bunda (K-1 Profesional), Leyes vs González y Denis Castro vs Sergio Montaño (K-1 Profesional).

En semi pro: Natacha Heredia vs Brenda Gómez (Low Kick Título Femenino en juego), Agüero vs Barroso, Fernández vs Gómez, Matías Zamora vs Emiliano Cáseres (Título Super Pesado), Oviedo vs Bechara, Marín vs Montaña, Flores vs Saldivar, Amata vs Molina y Lozano vs Recabarren.

SI San Juan