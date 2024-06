Ganar, la zona costumbre de Gimnasia y Esgrima

Gimnasia y Esgrima, Chaco For Ever, Victor Legrotaglie

Tarde tranquila en el "Victor", para prolongar el invicto de Ezequiel Medrán como DT de Gimnasia, mas uno de arrastre con el Lechuga Alaniz eleva a seis sus presentaciones sin caidas y estar en el grupo selecto de los 8 principales que entran al Reducido.

Gimnasia se propuso jugar en campo ajeno, ante un rival en los papeles más débil, pero de manera alguna subestimándolo, el Lobo llegó al gol a través de su goleador Silba y espera que una reacción de los chaqueños hicieran abrir el partido.

Tuvo sus chances For Ever y el Lobo mendocino falló en su intención en cerrar el partido para desesperción de sus hinchas, despues con la expulsión de un jugador de For Ever el tramite se le facilitó.

Volvió a ganar Gimnasia, en la próxima fecha, domigo a las 13 y televisado frente a San Telmo, el candombero es el escolta del líder Colón de Santa Fe.

Los 8 de la zona pintada son momentáneamente: Colón 38, San Telmo 37, Aldosivi 35, Nueva Chicago 34, Gimnasia y Esgrima de Mendoza 33, Témperley 32, Deportivo Madryn 30 (por diferencia de gol sobre Estudiantes de Rio Cuarto)

Sintesis:

Gimnasia y Esgrima: 1

Lautaro Petruchi; Ismael Cortez, Diego Mondino, Maximiliano Padilla y Matías Recalde; Leandro Ciccolini, Ignacio Antonio, Fermín Antonini y Nazareno Solís; Jeremías Puch y Luis Silba. DT: Ezequiel Medrán./ Cambios: Nicolás Romano x Rodriguez Puch, Nicolás Rinaldi x Antonio, Facundo Nadalín x Ciccolini

Chaco For Ever: 0

Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Mathías Silvera y Luciano Lapetina; Santiago Valenzuela, Brian Nievas, Daniel González; Gonzalo Cañete: Jonathan Dellarosa y Gonzalo Lucero. DT: Raúl Valdez./ Cambios: Javier Iritier x González, Gastón Novero x González, Genaro Rossi x Nievas.

Goles: PT: 18: Silba (GyE)

Árbitro: Javier Delbarba.

Estadio Victor Antonio Legrotaglie