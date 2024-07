El clásico de San Luis fue para Juventud Unida

Ever Garro en el primer minuto del segundo tiempo le dio la victoria a la Juve. Su clásico rival se quedó con un hombre menos por la expulsión de Agustín Alvarez. Los dos equipos puntanos, aun cuando resta una fecha por jugarse no lograron el objetivo de clasificar a los play off por el ascenso.

Resultados

Gutierrez 1- Camioneros 1

Ferro de General Pico 0- Huracán 0

Argentino de Monte Maiz 1- San Martín 0

Atenas (Rio IV) 1 - Ciudad Bolivar

Estudiantes 0 - Juventud Unida 1

Posiciones

Gutierrez 32, Bolivar 29, Camioneros, Argentino y Atenas 27, Juventud Unida 23, San Martin 21, Huracán Las Heras 19, Estudiantes 14, Ferro Carril Oeste 12.

Próxima fecha (ultima)

Huracán Las Heras - Atenas de Rio Cuarto/ San Martin de Mendoza - Ferro Carril Oeste de General Pico/ Juventud Unida - Gutierrez/ Ciudad Bolivar - Estudiantes / Camioneros- Argentino de Monte Maiz.

Los 5 primeros de cada zona clasifican a la segunda fase, el criterio de desempate es los partidos jugados entre sí, los restantes equipos jugaran la zona reválida por la permanencia en la categoría.