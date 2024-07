El "Patrono" se las trae en el Gigante de la Montes de Oca

Quince en gateras anticipan una carrera de alto nivel e incierto resultado. Como pocas veces es toda una incognita saber por anticipado quien será el primero en cruzar el disco tras recorrer los 2.200 metros.

Once turnos a partir de las 10 del jueves 25, este es el programa completo:

1ra/1000 metros/10.00

1 Best Lake

2 Baskara Babel

3 Conducta Ejemplar

4 Island Dream

4a Tami Villana

5 Zaira Top

6 Selected To Win

6a Bode Heart

7 Emma Blanca

2da/1200 metross/10.30

1 La Pulpera

2 Curl Star

3 Doña Dark

4 Shaked

5 Emparda Primera

3ra/1000 metros/11.10

1 El Papucho

2 Don Gipsy

2a Don Listo

3 Grynville

4 Beli Beli

5 Yiyo Hit

6 Grosso

7 Redman

4ta/1200 metros/11.50

1 Amigo Elegante

2 Dame Cien

3 Roman Kid

4 Cheque Sin Fondo

5 Ismos

6 Tengo el Arte

6a Costabal

5ta/1100 metros/12.30

1 Emma Novela

2 Enamorada Chuck

3 Muy Emocioada

4 Cervecera Kal

5 Niña Venus

6 Isla María Madre

7 De Lovely

8 Peaky

6ta/1400 metros/13.10

1 Feroz Cósmico

2 Cautivo Beach

3 Ever Seen

4 Rayo Vallecano

5 Convoy Jarana

6 Ethical Cleric

7 El Teólogo

8 Porto Cruz

9 Olympic Game

7ta/400metros/14.00

Clásico La Paz Municipio

1 La Vida Entera

2 Fai Tu

3 Emperador Lake (Monchito)

4 Super Tradizion

8va/1400 metros/14.40

Clásico Independencia/Copa Santa Rosa Municipio

1 Amethyst

2 Bubblegum

3 Maria's Rimout

4 Curioso Go On

5 Gritalo Gringo

9na/1100 metros/15.20

Clásico Casino de Mendoza

1 Optimist Boy

1a Petals

2 Pine Gap

3 Enjoy Rome

4 Ansinna

5 Nota al Pie

6 Amigo Cordial6

7 Emper Way

8 Trevor Trigger

9 Limoncello

10 Fury's Game

10ma/1600 metros/16.10

Clásico Gobierno de Mendoza

1 Cursi Man

2 Overlord

3 Marlow

4 General Spring

5 Pablinho

6 Bellaco Song

6a Río Franco

7 Anda Conmigo

8 Big Boss

9 Mi Vida Entera



Y después ... el plato fuerte

11ma/2200 metros/17.30

Clásico Patrono Santiago/Copa Canal 9 - Televida

1 Escape Hatch

2 Solo por Plata

3 Píccolo Veloce

4 Grillo Mayor

5 Kennedy Back

6 Invierno Ruso

6a Tea Cima

7 Code Breaker

7aFurioso Decano

7b The Cyclone

8 Vivi Jurando

9 Saved Again

10 Asiatic King

11 Farrel

12 Magnet Curl

Un poco de historia

25 de Julio de 2014: Al ganar con Pixar el Santo Patrono Santiago de ese año, Alberto Gimenez se convierte en el jockey más ganador del gran clásico del turf mendocino, destronando la marca alzada por Ricardo Alfonso Jara en 1979 con 4 premios ganados. El padre de la jocketa Flor Gimenez alcanzaría la marca de seis Patrono Santiago, montando a Concilio, Farabute Toss,- dos veces- Potriworld, Gran Puntero y Pixar.

Este es el historial de los ganadores con sus respectivos jockeys.

1956 Mancebo E.Antúnez

1957 Ave Roc R Silvetti

1958 Barcelonés H. Ciatardini

1959 Eje S. Dufrey

1960 Turilo H. Padula

1961 Tahonero C. Córdoba

1962 Tafi R. Silvetti

1963 Brack E. Jara

1964 Los Picos A. Arce

1965 Nanquinas A. Gimenez

1966 Vasco Bruto A. Urquiza

1967 Kaula C. Gatto

1968 Analyst C Gatto

1969 Tenoguito F. Sagás

1970 Qué Ninfulo D. Reyes Molina

1971 Shipmaster C. Cordoba

1972 Dizzy E. Gimenez

1973 Puro Bluf R. Jara

1974 Daba Pam J. Gonzalez

1975 Sir Beto R. Jara

1976 Sir Raleigh R. Jara

1977 Agilino R. Jara

1978 Agilino C. Coria

1979 Agilino R. Jara

1980 Pamperazo M. Benavidez

1981 Sombrío R. Gomez

1982 Efrán E. Rivamar

1983 Better Action R. Gomez

1984 Huso J. Aracena

1985 Bresero C. Coria

1986 Mendigo J. Aracena

1987 De Nadie Más R. Gomez

1988 Jenizaro C. Jorquera

1989 Sirona J. Torres

1990 Sirona J. Torres

1991 Fantasmagórico M. Benavidez

1992 Fabre J. Fernández

1993 Baloon M. Benavidez

1994 Concilio A. Gimenez

1995 Concilio O. Liendo

1996 Concilio O. Liendo

1997 Farabute Toss A. Gimenez

1998 Super Bubú C. Enriquez

1999 Farabute Toss A. Gimenez

2000 Fui Millonario O. Liendo

2001 Ridgelón C. Alvarez

2002 Carlitos Way C. Enriquez}

2003 Potriworld A. Gimenez

2004 Gran Puntero D. Gomez

2005 Gran Puntero A. Gimenez

2006 Flag John J. Campanello

2007 Privativo S. Fernandezç

2008 Poeta Kid D. Gomez

2009 Lethal Dose L. Gonzalez

2010 Lethal Dose L. Gonzalez

2011 Salamemingue C. Gonzalez

2012 Ring Tone S. Fernandez

2013 Honor Charrùa J. Noriega

2014 Pixar A Gimenez

2015 Pixar (D. Gòmez)

2016 Ariel Dubai (S. Fernandez)

2017 Go Alone (S. Fernandez)

2018 Galeleos Town (Franco Nievas)

2019 Correme vos (Cristian López)

2020 No se disputó por la pandemia

2021: Macklyn (Daniel Gomez)

2022: Costanzo (Joaquin Luna)

La última

2023: Kennedy Back (Kevin Banegas)



- Concilio y Agilino lo ganaron 3 veces

Sirona, Farabute Toss, Lethal Dose y Gran Puntero, 2 veces

El jóckey más ganador es Alberto Ruben Gimenez con 6 premios, seguido por Ricardo Alfonso Jara con 5.