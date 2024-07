Racing goleó a Godoy Cruz en Avellaneda 3 a 0

Las dos caras de la moneda, mientras Racing se erige en protagonista, Godoy Cruz sigue sin conseguir buenos resultados, Apenas suma 3 puntos, fruto de empates y hasta en la tabla anual que lo encontraba primero ahora lo ubica en el puesto 14.

Otra diferencia en el muy buen nivel que viene jugando Racing y un banco de lujo, según pudo observarse en el partido, cualquier cambio que se hacía no cambiaba en nada el planteo de juego y en Godoy Cruz la falta de refuerzos y la ausencia de los que se fueron fue alarmante.

Pero también si debemos analizar lo que hicieron "once contra once" se encuentra porque la holgada diferencia en el marcador, no es que a Racing le salieron todas y a Godoy Cruz nada, solo que la Academia supo a que jugaba y sus hombres cumplieron una buena labor mientras que en el Expreso ni siquiera se salvan los hombres que pueden hacer diferencia.

"Se fueron jugadores muy importantes para el juego, esperamos que llegue gente que nos dé una mano". dijo Pier Barrios, uno de los pocos jugadores que habló tras el partido despues de la derrota categórica frente a Racing.

Para colmo de males con un calendario tan apretado hay que trabajar contra reloj porque ya el miercoles vuelve a jugar, esta vez ante otro candidato como es River Plate, partido que no tendrá neutrales ni hinchas que no sean socioss en el Malvinas.

Fue muy pobre el rendimiento futbolístico de Godoy Cruz que nunca pudo entrar en juego frente a un rival que mostró superioridad de principio a fin. A barajar y dar de nuevo porque esto todavía es largo, se han jugado recien 6 fechas de las 27 que tiene la Liga Profesional.

Síntesis:

Racing Club: 3

Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Maxi Salas, Adrián Martínez y Johan Carbonero. DT: Gustavo Costas./ Cambios: Baltasar Rodriguez x Carbonero, Roger Martinez x Adrián Martinez, Leonardo Sigali x Almendra, Tobías Rubio x Nardoni, Juan Manuel Elordi x Rojas.

Godoy Cruz: 0

Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Martín Luciano; Vicente Poggi, Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Martín Pino y Daniel Barrea. DT: Daniel Oldrá./ Cambios: Gastón Moreyra x Poggi, Gonzalo Abrego x Barrea, Mariano Santiago x Leyes,Salomón Rodriguez x Altamira.

Goles: PT: 10: A. Martinez (RC), 19: Carbonero (RC)/ ST: 15: Rojas (RC)

Arbitro: Pablo Dóvalo

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Fotos: Fotobaires