Son 24 los aprehendidos tras el partido en el Gargantini

El partido entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda se realizó bajo un riguroso operativo de seguridad que garantizó un control efectivo durante todo el evento deportivo. En ese sentido, el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, detalló que como resultado de las medidas la Policía de Mendoza aprehendió un total de 24 personas.

El funcionario destacó el acceso regulado mediante el nuevo sistema que solo permite el ingreso con Documento Nacional de Identidad (DNI) físico. “En el Estadio Bautista Gargantini, contamos con 225 efectivos en cancha y aproximadamente 100 en las inmediaciones. Implementamos el mismo sistema que en el partido de Godoy Cruz vs. River, con control del programa Tribuna Segura y una exhaustiva requisa. El resultado ha sido positivo”, señaló el director general de Relaciones con la Comunidad.

Sobre los aprehendidos por la Policía de Mendoza, Amat sostuvo que “durante los controles realizados fuera del estadio, se aprehendieron 24 personas. Tres de ellas en el acceso debido a que presentaban medidas pendientes con Tribuna Segura, y los 21 restantes en los alrededores”. Explicó que este último grupo era un grupo de barras que habían quedado afuera por no contar con entradas.

“Intentaron ingresar por la fuerza y no se les permitió”, agregó Amat al dejar en claro que el orden fue restablecido rápidamente”. Además, informó que antes del inicio del partido “dos colectivos con hinchas provenientes de Guaymallén fueron detenidos en el Predio de la Virgen para una requisa. Al no portar DNI, no se les permitió llegar al estadio”.

Alejandro Sandoval, jefe de la Dirección de Planeamiento Operativo, dejó en claro que “quien no presentó el DNI no pudo ingresar, lo que nos permitió identificar de manera fehaciente a cada persona que accedió al estadio”.

Néstor Majul, Secretario de Articulación Federal de Nación, elogió la colaboración entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de Mendoza. “El sistema Tribuna Segura está funcionando de manera excelente.

Celebramos su implementación y la colaboración entre los ministerios para garantizar que los eventos deportivos sean espacios seguros para todos los asistentes”.