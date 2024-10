No habrá ascenso mendocino en el Federal A

Huracán Las Heras perdió en su visita a Argentino de Monte Maiz 2 a 1 y como en Mendoza habian igualado sin goles el Globito terminó su participación en el certamen. La ventaja deportiva era para el dueño de casa, solo ganar servia para los lasherinos sin embargo fue Argentino el que pegó primero y antes de irse al descanso, un viejo conocido de Mendoza, Ramón Lentini de penal estiró la cuenta a dos.

En el complemento descontó Silva y el palo y el arquero le impidieron el empate que tampoco hubiera servido, se lamenta la gente de Las Heras aquel gol mal invalidado en Mendoza que pudo cambiar la historia, lo cierto es que ninguno de los tres equipos mendocinos se quedaron sin chances de luchar por un ascenso.

Central Norte Campeón

El Cuervo de Salta dirigido por otro conocido por estos pagos, Victor Riggio ascendió a la Primera Nacional al vencer en la final jugada en Catamarca a Sarmiento de la Banda de Santiago del Estero.

El partido se jugo en el estadio Bicentenario de Camatarca y tras el empate sin goles y ante una multitud debieron definir en los penales, allí se impuso el Cuervo salteño por 4 a 3.

Como sigue? Los equipos que continúan jugando la Reválida se van eliminando entre si, el ganador no asciende directamente sino que tiene que jugar un desempate con el perdedor de la final de la B Metropolitana, es decir los equipos del Federal A, tienen una chance de ascender, pero no un ascenso directo.

Repasemos los resultados registrados en la Reválida, donde los únicos cuyanos que siguen con vida son los equipos de San Luis, Juventud Unida y Estudiantes.

Los resultados:

San Martin de Formosa 2- San Martin de Mendoza 0/ Gutierrez 0- Independiente de Chivilcoy 0/ Argentino de Monte Maiz 2- Huracán Las Heras 1/ Sportivo Las Parejas 1- Estudiantes de San Luis 2/ Atenas de Rio Cuarto 0- Juventud Unida 0/ Villa Mitre 1- El Linqueño 0/ Kimberley de Mar del Plata 2- Sarmiento de Resistencia 1/ Camioneros 4- Boca Unidos 1/ Germinal de Rawson 1- Douglas Haig de Pergamino 1/ Sol de América 3- Cipolletti 1/ Defensores de Villa Ramallo 1- Deportivo Rincón 2/ Olimpo de Bahía Blanca 2- 9 de Julio de Rafaela 0/ resta completar Sportivo Belgrano de San Francisco- Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

Tercera fase, los cruces: Sarmiento (La Banda) vs. Sportivo Estudiantes (San Luis) (L)

Ciudad de Bolívar (San Carlos de Bolívar) vs. Independiente de (Chivilcoy) (L)

Ramón Santamarina (Tandil) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis) (L)

San Martín (Formosa) vs. Olimpo (Bahía Blanca) (L)

Villa Mitre (Bahía Blanca) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) (L)

Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Germinal (Rawson) (L)

Argentino (Monte Maíz) vs. Camioneros (9 de Abril) (L)

Kimberley (Mar del Plata) vs. Sol de América (Formosa)

Sintesis:

Argentino de Monte Maíz: 2

Alexis Bonet; Elián Coronas, Hugo Vera Oviedo, Facundo Rassol y Agustín Tinari; Nicolás Fassino, Marcos Britez Ojeda, Sebastián Balmaceda, Gabriel Sarmiento; Ariel Castellano y Ramón Lentini. DT: Carlos Mazzola./ Cambios: Maximiliano Correa por Ojeda, Martín Vera y David Franco por Balmaceda y Sarmiento, Ramiro Laserre por Fassino, Mario Guerreiro por Castellano.

Huracán Las Heras: 1

Cristian Aracena; Robert Colucci Enzo Bautista Aldunate, Enzo Montenegro y Mauro Visaguirre; Hernán Tifner, Nicolás Sandoval y Alejo Blanco, Tomás Silva; Fernando Cortés y Tadeo Marchiori. DT: Gabriel Vallés./ Cambios: Bruno Barrionuevo por Colucci, Nicolás Alí y Maías Dieli por Tifner y Cortés.

Goles: PT: 6: Castellano (A), 30: Lentini (A) de penal, 39: Silva (HLH).

Árbitro: Marcos Ignacio Liuzzi (Liga de Ayacucho, Buenos Aires)

Estadio: Modesto Marrone.

Fotos Prensa Huracán Las Heras