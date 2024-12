Cierre de lujo con María Becerra en la Fiesta de la Cerveza

Por primera vez, Maria Becerra pisó Godoy Cruz para presentarse en la 17° edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza. Ante miles de fans congregados en el Hipódromo de Mendoza, la artista brindó un espectáculo único, de nivel internacional. Así, combinó música, emoción y recursos escénicos de gran impacto.

Cabe destacar que, el show comenzó un poco más tarde de lo previsto debido a la masiva asistencia y porque mucha gente decidió sumarse al recital a último momento.

En esta gran noche, Becerra logró mantener la energía y el entusiasmo del público durante una hora y media ininterrumpida. Su talento y espíritu enérgico fue en ascenso, a pesar de haber sufrido una lesión en la pierna durante un recital previo en Córdoba.

Un despliegue artístico único

Desde los primeros acordes de «La Nena de Argentina», tema que marcó el inicio del concierto, Maria capturó la atención de sus seguidores.

Así, el espectáculo estuvo lleno de momentos destacados. Hubo una variedad de efectos especiales como juegos de láseres, papelitos de colores y humo escénico. Como así también las coreografías junto a su grupo de ocho bailarines y músicos, quienes también tuvieron su momento de lucimiento.

Entre los temas más coreados de la noche estuvieron Automático, Qué más pues, Corazón vacío, Miénteme y Ojalá, que hicieron vibrar al público mendocino.

Carisma y conexión con el público

Maria Becerra no solo ofreció un despliegue musical impecable. Luego de cantar y bailar una bachata, eligió gente del público para bailar una cumbia y hacer una coreo entre todos. Entre ellas subió una joven con muletas. Por lo que la estrella del pop argentino se permitió interactuar con sus fans de manera cercana y auténtica.

El público, que llevaba horas esperando en las primeras filas, respondió con lágrimas, gritos y pancartas llenas de cariño. La artista también se sinceró sobre su lesión y expresó “Hoy se baila todo, aunque mañana dolerá todo, pero lo daremos todo y más».

Por otra parte, uno de los momentos más destacados de la noche se produjo al dedicarle un tema a la comunidad LGTB. Aquí la artista hizo una pausa para contar la anécdota que vivió en su preadolescencia, cuando por primera vez le gustó una amiga. Como así también cómo vivió esta experiencia, que no pudo ser porque su pareja no pudo afrontar la relación por los distintos prejuicios sociales. Por lo que alentó al público a no tener miedo de las elecciones en la vida. También cantó Desafiando el destino como homenaje a su familia, acompañada de un emotivo consejo: «Bésense y ámense más».

María Becerra, un ícono de energía y autenticidad

La Fiesta Provincial de la Cerveza 2024 quedará grabada en la memoria de los mendocinos gracias a la actuación de María Becerra. Su energía, autenticidad y entrega incondicional hicieron de esta noche una experiencia inolvidable, consolidando su lugar como una de las artistas más queridas del país.

Un cierre lleno de magia y color

Para su exitoso cierre Becerra eligió «Automático» para despedirse, el cual fue ovacionado por el público mendocino. Aquí sus fans no pararon de corear y saltar al son de música, mientras disfrutaron de un recital único. Es que el cielo del Hipódromo se llenó de magia y color ante un show inédito con fuegos de artificios de exhibición.

Con este espectáculo Godoy Cruz demostró estar a la altura de seguir ofreciendo espectáculos de primer nivel. Así se consolidó como la fiesta más importante del oeste argentino.