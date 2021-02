Mendoza: asesoran a personas mayores para que aprendar a usar la tarjeta de débito

La Dirección de Atención Adultos Mayores, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, junto con la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad articularon la campaña “Administrar tu plata puede ser simple y seguro”, con los municipios de la provincia.

Más de 2.300 personas mayores fueron asesoradas sobre los beneficios del uso de la tarjeta de débito. La campaña contó con promotores, que se ubicaron en la puerta de las distintas sucursales bancarias y dialogaron con las personas mayores los días de cobro de jubilaciones y pensiones, para incentivar el uso de la tarjeta de débito y explicar sus beneficios.

Los promotores y las promotoras concientizaron durante 15 días a 2.303 personas mayores en 14 de los 18 departamentos de Mendoza. A la vez, la campaña continuará en marzo en Guaymallén, San Carlos, Tunuyán y Lujan para completar de cubrir, con estos cuatro departamentos, todo el territorio provincial.

Las personas mayores manifestaron que las principales causas por las que no usan la tarjeta de débito a diario es por el temor que les genera manejar su dinero de manera virtual (34,1%), por desconfianza a la tecnología (26,8%) y por falta de información sobre cómo utilizar la tarjeta de débito (24,4 %). En menor medida, expresaron que los cajeros automáticos tienen procedimientos poco amigables con las personas mayores (7,3%).

Es la primera vez que Mendoza desarrolla una acción en conjunto, para desalentar el uso de dinero en efectivo y así lograr que las personas mayores tengan mayor seguridad.

Cabe aclarar que no se trata de una capacitación sobre el uso de cajeros, por lo que no se les solicitaron datos personales ni claves personales. Solo se brinda asesoría sobre los beneficios del uso de la tarjeta de debito y la seguridad que brinda ya que si se pierde o es robada se puede volver a tramitar cosa y que obviamente no sucede con el dinero.