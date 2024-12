La visión de Jorge Lanata en 2014 sobre el futuro de los medios

El 29 de mayo de 2014, Jorge Lanata disertó en una de las comidas de camaradería organizadas por ADEPA ese año. En aquella oportunidad, el periodista y escritor recientemente fallecido, analizó el escenario político preelectoral de 2015, frente a un centenar de directivos, editores y periodistas de los principales medios del país.



Daniel Dessein, en aquél momento vicepresidente primero de ADEPA, fue el encargado de presentar al disertante, a quien comparó con Natalio Botana y Jacobo Timerman, los fundadores y directores, respectivamente, de los míticos diarios Crítica y La Opinión, por haber “transformado el periodismo en la Argentina”.



Al hablar sobre la industria periodística, Lanata consideró en esa charla que los medios impresos tienen que “reforzar la capacidad de hacer análisis, contenidos de calidad, porque eso es su valor agregado” para hacer frente a la inmediatez noticiosa de Internet.



Destacó, no obstante, que «es un buen momento para los medios» y remarcó que «lo importante en una redacción no es la organización, sino mantener la mística».



“Si los menores de 25 o 30 años no leen diarios de papel, el problema es nuestro, porque nosotros tenemos la obligación de llegar a ellos, no ellos a nosotros”, indicó.



Tras definir a Internet como “el invento más importante y democratizador después de la imprenta”, dijo que la red abrió “una gran oportunidad” para los medios periodísticos, porque “está demostrando que la comunicación se puede personalizar, así como segmentar el mercado publicitario”.



“Con Internet ya no hay audiencia por regiones o países: hay audiencia por idiomas. Tanto la radio como la televisión van a terminar transmitiéndose por Internet”, señaló Lanata.

A continuación, un extracto de su disertación.

El futuro de los medios

Por Jorge Lanata

En la historia de la humanidad, después del nacimiento de la imprenta, el invento más importante y más democratizador que hubo es Internet.

Este es un gran momento para los medios. Mejor que en el 87, cuando empecé con Página 12. ¿Saben por qué? Porque todo es nuevo otra vez. Nos encontramos frente al hecho de tener que redefinir nuestra profesión en un montón de aspectos, en muchísimos que ni siquiera pensamos todavía y que son increíblemente nuevos.

Pienso que es un excelente momento para empezar algo, porque todo lo que se puede hacer es experimental. Este fue el punto de vista que tuvimos al llevar adelante Página 12. Éramos chicos, yo tenía 26 años. A esa edad uno cree que sabe hacer un diario, y obviamente después se da cuenta que no. Pero eso te permite una visión ingenua sobre el producto, que de otra manera no tendrías.

Entonces, cuando discutimos Página, todo era nuevo. Discutimos, por ejemplo: ¿La cartelera de cine tiene que ir por cine o por película?, ¿hay que poner los barrios de la Capital o todos?, ¿qué hacemos con Internacionales, si acá la gente es provinciana?, ¿salimos los lunes?, ¿y si salimos de martes a sábado? Discutíamos todo otra vez, como si nunca antes hubiera habido un diario ¿Y con quién competíamos? Con Clarín, aunque nosotros vendíamos durante el primer año 26.000 diarios y ellos medio millón. Pero es obvio que le vas a sacar gente al que maneja el mercado.

Creo que, ahora, ese momento se reproduce desde un lugar mucho más importante, porque es tecnológico y es mundial. No se trata sólo de un diario perdido en Buenos Aires. ¡Es mundial!

Algunos argumentos de los que voy a dar los puedo apoyar, otros son simplemente intuición:

– Los medios electrónicos van a sintetizarse en Internet. Todos. Creo que de eso ya no hay dudas. Tanto la radio como la televisión van a terminar en Internet. Después veremos dónde se consume Internet. En el celular, la laptop, etc.

– ¿Qué puede pasar con los medios gráficos? Esto es una opinión y por supuesto discutible, como cualquier otra. Creo que van a quedar reducidos a un lugar chico pero prestigioso. Van a tener el prestigio que hoy tiene el libro. Entonces lo que me parece que tenemos que discutir desde los medios gráficos (a pesar de todo, me siento un tipo de la gráfica; a mí lo demás -la tele, la radio- me sale, pero lo que yo hago, desde los 12 años, es escribir) es cómo hacemos para atravesar esto, para cambiarlo, para mejorarlo y para estar a la altura de las circunstancias.

– Tenemos un bache generacional que es inevitable, que no podemos dejar de ver. Yo uso reloj, colecciono relojes, me gustan los relojes. Los chicos no usan relojes. Ven la hora en el celular. Hoy los chicos de menos de 30 años no leen diarios de papel. Yo parto de esta base: siempre nos quejamos que no nos leen los jóvenes. Y el problema es nuestro, no de los jóvenes. Tenemos la obligación de llegar a ellos, no ellos de llegar a nosotros. No hagamos lo de Alfonsín -lo digo con respeto-: “la gente no me entendió”. No querido, sos político, estás para entender a la gente, no para que la gente te entienda a vos. Los periodistas y los medios de comunicación tenemos la obligación de entender a la gente e intentar que nos lea: jóvenes, viejos, mujeres, niños, lo que sea.

– La Argentina está atrasada en millones de cosas, y también lo está en Internet. No es igual la velocidad de la red en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia o en gran parte de Brasil, que acá. En la Argentina las páginas web no suelen ser rentables, los banners son baratos. Las agencias de publicidad son poco profesionales; no les importa a quién va dirigido el aviso. Es más fácil para los tipos ponerle un aviso a la amante de un gerente de una fábrica que ponerlo pensando en quién va a comprar el producto. Mientras esto pase será muy difícil profesionalizar, industrializar el periodismo. En Radio Mitre tenemos unas 40.000 personas que todos los días nos ven en HD a través de Internet. Lo que sale es hoy muy rudimentario pero hay que pegarle otra vuelta con contenido específico para el HD. Por ejemplo, puedo pasar un tema de Tan Biónica y un clip de esa banda a la vez. ¡En radio, no en televisión! Puedo llevar un mago, como hacíamos con Longobardi, o a Les Luthiers, como hicimos hace poco, y pasarlo por HD. Y eso subiría la cantidad de gente a 100.000. El día que, en lugar de una «cámara de seguridad», se instale una cámara profesional, un switcher, podremos tener programación diferenciada. Tendremos un canal de televisión. ¿Cuánta gente lo va a ver? 100.000 ahora, pero después pueden ser dos o tres millones.

– Acá nadie tiene la vaca atada. Por ejemplo, en nuestro programa de radio tenemos el 50% de share, eso es más rating que la televisión hasta la tarde. Pero eso no quiere decir que la televisión no es popular. Quiere decir que todo depende de la oferta que hagamos. Del contenido depende la audiencia que podemos tener. Hay que laburar para mantener la adhesión de la gente. ¿Qué es lo que creo que se puede hacer desde la gráfica, o desde los portales web de la gráfica, como valor agregado? Análisis, que es lo que Internet no puede hacer.

– Los periodistas hacemos algo que los medios van a necesitar siempre, sean lo que sean: contenidos. Y tenemos que reforzar esa capacidad. Nosotros no hacemos diarios, no hacemos medios, no hacemos televisión. Hacemos contenidos. El soporte es lo de menos. El soporte es como un género literario; según lo que tengas que decir, lo dirás en prosa o en verso. El problema se presenta si no tenés nada que decir, por más soporte que tengas. – Tenemos también algo que Internet descubrió o formalizó: una comunidad. Comunidad en el sentido de un montón de gente con intereses más o menos similares, con sueños más o menos parecidos, con deseos aspiracionales comunes.