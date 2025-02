Partido suspendido por agresión a un árbitro asistente

En el Victor Legrotaglie, el Tomba y la T empataban sin goles al término del primer tiempo, hubo una polémica por un gol anulado a Godoy Cruz por posición adelantada, no marcada por el línea sino por el VAR, partido que se desarrollaba por carriles normales hasta que se desato la locura, lamentablemente no es la primera vez que los violentos perjudican a Godoy Cruz.

El árbitro asistente sangraba, fue atendido incluso por el cuerpo médico de Godoy Cruz encabezado por el Dr. Rodriguez Buteler, tras varios minutos de espera y tras informarles a los capitanes de cada club Federico Rasmussen y Guido Herrera decidió la suspensión del cotejo.

"No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando. Sé que no es culpa de los jugadores, es culpa de gente incivilizada", expresó Falcón Pérez,

Lamentablemente el último partido suspendido tambien tuvo como protagonista a Godoy Cruz, el año pasado frente a San Loenzo, partido que se completó 5 meses despues, si el juego continúa (seguramente será asi) es lo de menos, lo triste es que este tipo de hechos se repitan.

Godoy Cruz era otra vez el gran perjudicado, en su tercera presentacion estaba jugando su mejor partido y habian vivido sus hinchas en la tribuna un momento emotivo al recordar al "Morro" Santiago García al cumplirse el cuarto año de su suicidio.

Será el Tribunal quien decida la sancion, lo que preocupa a toda la familia tombina es que su próximo partido de local será nada menos que ante River Plate (en principio en el Malvinas), lo que se espera es que no se llegue a que la sanción sea jugar a puertas cerradas.

Síntesis:

Godoy Cruz:

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Morán; Vicente Poggi, Bruno Leyes, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Kevin Parzajuk y Bastián Yañez. DT: Ernesto Pedernera/ Cambios:

Talleres: 0

Guido Herrera; Agustín Schott, Juan Portillo, Juan Gabriel Rodríguez, Miguel Navarro; Juan Portilla, Matías Alejandro Galarza; Sebastián Palacios, Rubén Botta y Matías Galarza Fonda; Nahuel Bustos./ DT: Alexander Medina. Cambios/

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Victor Antonio Legrotaglie

Fotos: Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba