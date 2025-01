Godoy Cruz mejoró algo, pero no tanto en Junín

Ernesto Pedernera metió mano en el equipo, 5 cambios para tratar de borrar la pálida imagen mostrada en el 0-3 de la semana pasada frente a Rosario Central, el empate es valioso por haberse conseguido en condición de visitante y además hubiera sido demasiado premio para Sarmiento sumar de a tres mas allá que haya sido quien siempre lo buscó.

El próximo compromiso de Godoy Cruz será el miercoles que viene frente a Talleres de Córdoba, aún no se sabe si en el Victor Legrotaglie o el regreso al Malvinas Argentinas, y lo que uno podría apostar a que no serán los mismo 11 que jugaron ni ante Central ni ante Sarmiento, el técnico todavia no encuentra el equipo.

Abúlicos 45 minutos entregaron tanto el Tomba como el Verde y al inicio del complemento el dueño de casa pudo ponerse en ventaja con un tanto del pelilargo Magnin, pero despues de 3 minutos de espera, consulta del VAR por parte del árbitro el tanto no fue convalidado por posición adelantada.

Franco Petroli en el arco fue el punto más alto en el elenco tombino, cuando fue llamado a intervenir respondió, del Expreso poco y nada, ni siquiera los hombres que ingresaron desde el banco pudieron cambiar la fisonomia del equipo.

Sobre el final del partido pareció que ambos equipos se resignaron al empate, ya que en los seis minutos adiconales que dio el árbitro tampoco hubo jugadas de riesgo ni en uno ni en otro arco. Partido olvidable en dos equipos que tendrán que mejorar mucho despues de lo mostrado en las dos primeras fechas

Reiteramos en concepto, sumar siempre es bueno, más despues de una caida de local y que el punto se haya conseguido de visitante, se esperan algunos regresos, como el Santino Andino, la joyita tombina afectado al Sudamericano Sub 20 y otros recuperándose y los refuerzos que llegaron. Crédito abierto.

Síntesis:

Sarmiento de Junín: 0

Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Santiago Morales; Manuel García, Gabriel Diaz, Federico Paradela, Leandro Shur, Gabriel Carabajal y Pablo Magnín. DT: Javier Sanguinetti./ Cambios: Joaquín Gho x Paradela, Valentín Burgoa x Shur, Iván Morales x Carabajal, Yair Arismendi x Diaz, Franco Frías x Magnin.

Godoy Cruz: 0

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi y Juan Segundo Morán; Bruno Leyes, Nicolas Fernández y Juan José Pérez; Juan Bautista Cejas, Matías González y Kevin Parzajuk. DT: Ernesto Pedernera./ Cambios: Bastián Yañez x Pérez, Daniel Barrea x Cejas, Gonzalo Abrego x Parzajuk, Facundo Altamira x González, Tomas Pozzo x Fernandez.

Arbitro: Andres Gariano

Fotos Prensa Sarmiento de Junin

Estadio Eva Perón