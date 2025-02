Agenda deportiva sanjuanina para el finde

Vóley

Liga Federal de Vóley 2025

Equipos masculinos y femeninos de todo el país están disputando en San Juan la edición 2025 de la tercera división del vóley argentino. Este fin de semana, se disputarán los partidos de las series eliminatorias en ambas ramas. Las semifinales están previstas para el lunes y las finales para el martes 11. Los escenarios deportivos serán los estadios Aldo Cantoni y UPCN Vóley, además del Velódromo Vicente Alejo Chancay.

La programación de partidos para el fin de semana será informada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) al finalizar los encuentros del viernes 07.



Liga Nacional de Vóley 2025

Es la segunda división del vóley argentino y San Juan también cuenta con representantes en la categoría. Este fin de semana comenzará la ronda de Cuartos de Final para la rama masculina. UPCN, Obras y la Unión Vecinal de Trinidad (UVT) clasificaron a esta fase y continúan en sus caminos en búsqueda del título.

Cuartos de Final - Ida

08/02 - 21 horas: UVT vs UPCN en cancha de UVT.

08/02 - 21:30 horas: Obras vs Club Normal 3 en estadio Aldo Cantoni.

09/02 - 20 horas: UVT vs UPCN en cancha de UVT.

09/02 - 21:30 horas: Obras vs Club Normal 3 en estadio Aldo Cantoni.

Cuartos de Final - Vuelta

14/02 - 21 horas: UPCN vs UVT en cancha UPCN.

14/02 - 21 horas: Club Normal 3 vs Obras en cancha a confirmar.

15/02 - 21 horas: UPCN vs UVT en cancha UPCN

15/02 - 21 horas: Club Normal 3 vs Obras en cancha a confirmar.

16/02 - 20 horas: UPCN vs UVT en cancha UPCN.

16/02 - 20 horas: Club Normal 3 vs Obras en cancha a confirmar.



Safari tras las Sierras 2025

La edición 32 de la competencia de deporte motor tradicional en San Juan se celebrará este fin de semana y el siguiente. Los días 07, 08 y 09 de febrero competirán motocicletas y cuatriciclos; autos y camionetas lo harán el 14, 15 y 16 de este mes. La rampa simbólica será este viernes 07, a las 21 horas, a orillas del Río San Agustín. La competencia en sí se realizará en el predio Coqui Quintana.

El evento cuenta con la organización de la Asociación de Pilotos Vallitos (APIVA), la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo y el apoyo íntegro del Gobierno de San Juan.