El Gran Premio Vendimia de automovilismo fue todo un éxito

La 75ª edición del Gran Premio Vendimia, organizada por el Automóvil Club Mendoza y que tuvo a Auxilio24.com como sponsor y fue un éxito. Mucho público se hizo presente en el autódromo de San Martín, que fue testigo de una jornada con carreras emocionantes y condimentos extras que la hicieron todavía más especial.

Esta cita, válida por la segunda fecha del campeonato 2025 del Zonal Cuyano, tuvo cerca de 70 pilotos en pista quienes se entregaron al espectáculo. En la Clase 2, la victoria quedó en manos de Rodrigo Molé (Clio) quien remontó desde el cuarto lugar y estuvo en el momento justo, en el lugar indicado. Es que Danilo Gil (Etios), quien dominaba la final, se quedó y el de Godoy Cruz estaba ahí, heredando un sitio que no soltó hasta la bandera a cuadros.

"Es el segundo Vendimia que gano. Fue una carrera que no terminaba nunca. Sabía que iba a ser difícil con Danilo. Habíamos quedado en tirar juntos y lamentablemente se quedó. Es algo especial, no iba a correr este año, pero hubo mucha gente que me ayudó a seguir y devolver todo eso con este resultado, es soñado. Gracias a todos", dijo Molé, quien tuvo a Nicolás Palau (Etios) y Ayron Malizia (Fiesta) como escoltas.

En la Promocional Fiat, Federico Buj aplastó a sus rivales. Además de ganar su serie, el campeón 2024 aprovechó al máximo el rendimiento del Fiat 147 y aventajó por más de diez segundos al segundo, Renzo Sabatini. Alejandro Pavez, fue tercero. "Agradecerle al equipo, que me dio un cohete, y a mi papá, que es por quien estoy acá. A partir de ahora a correr pensando en el campeonato y saber si podemos retenerlo", dijo Fede.

Luisito Maggini se impuso en la final del TC Cuyano. El de Tupungato, con el Ford del IV Racing, cruzó la meta por delante de Fabián Maggini quien fue recargado por un incidente que protagonizó con Gabriel Castillo y cayó al noveno lugar. La posición, entonces, fue heredada por su hijo Fabrizio mientras que Fernando Secchi completó el podio.

"Estoy muy contento. Dos fechas, dos victorias, agradecido a todo el equipo de Iván. El auto es un misil, no se cae de ritmo y es el fruto de mucho trabajo. Agradecido al equipo, a la familia, amigos y sponsors", dijo el ganador.

Paladini se llevó todo de la 1.4 y Gutiérrez tuvo su bautismo triunfal en el Vendimia

En el Turismo Pista 1.4, Pablo Paladini se llevó todo lo que hubo en juego y emocionó a todos. El de Guaymallén aguantó los embates de Exequiel Umana y consiguió su segunda victoria consecutiva en la categoría. Luego, al bajar del podio, se la dedicó a alguien muy especial y no pudo contener las lágrimas: "El motor que tiene ese auto me lo hizo Emilio González, que ahora está pasando un mal momento, y se la quiero dedicar a él, y a mi vieja".

Facundo Gutiérrez, del Basco Racing Team, consiguió inscribir su nombre por primera vez en esta mítica competencia al vencer en la Fórmula Cuyana, tras relegar a Angelo Caselli y Ricardo Moreno. "Después de un sábado complicado, hoy se nos dio. Fuimos paciente, era una carrera larga y tuvimos muy bien ritmo. Lo imaginé, pero estaba muy lejos ayer y se dio gracias a Dios. Agradecerle a la familia, amigos, al equipo y los sponsors que me dan una ayuda muy grande".

Las reinas estuvieron en el este provincial

Antes de comenzar el espectáculo, la banda de la Policía de Mendoza tocó las estrofas del himno nacional que fueron entonadas por el reconocido cantante lírico Marcelo Zelada y en el acto también estuvieron la Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, y la virreina, Sofía Perfumo, quienes le aportaron su belleza y simpatía a la soleada tarde.

Los presentes, además, disfrutaron de una exposición de autos antiguos, como también de la plaza de marcas, algo que se implementó con mucho éxito en la edición pasada y lo fue en esta también. En este sitio, diferentes empresas mendocinas mostraron sus productos para darse a conocer y así conseguir potenciales clientes. En resumen, la organización estuvo a la altura y sacó adelante una fecha que será recordada.