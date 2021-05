Con las semifinales del lunes 31 en San Juan regresa el fútbol argentino

Las semifinales de la Copa de la Liga Profesional tendrán el mismo escenario el próximo lunes 31 del corriente, a las 15 jugarán Boca y Racing y a las 19 Independiente y Colón.

Los ganadores jugarán la final, tambien en el estadio del Bicentenario el viernes 4 de junio a las 19.

Después es viene la Copa América, or el momento todos los partidos en Argentina (Colombia) no y sin público, pero todo puede cambiar, de esto se desprende que es una verdadera incógnita como se jugará el torneo de futbol de nuestro país para la temporada 2021/22, habida cuenta que son 26 los participantes (además el año que viene está el Mundial de Futbol, más allá que esta vez será en diciembre no en junio-julio como es lo habitual, será dificil organizar un torneo de todos contra todos, toda una incógnita. También el tema de los descensos, si solo serán 2 y que todo quede igual con los dos ascensos de la B Nacional, o si serán 3 ó 4 para llegar como se pensó en algún momento llegar al ideal de 20 ó 22 equipos en Primera. Complicado aqui está Godoy Cruz que ocupa el último lugar en los promedios, antecediéndole por el momento Aldosivi de Mar del Plata, Sarmiento de Junin y Patronato de Paraná, además de los que asciendan de la Primera Nacional.

A propósito del torneo de ascenso, cuando se reanude el campeonato, se jugará la undécima fecha, el certamen se juega en dos zonas, en la A el puntero es Atlanta con 22 puntos, seguido por Gimnasia de Mendoza con 21, Tigre 20 y Quilmes 14. En la B el líder es Güemes con 21, Independiente Rivadavia 19, All Boys 19 y Santamarina 15.

Al terminar el torneo, juegan la final por el primer ascenso los ganadores de cada zona. El perdedor participa de una liguilla con otros 6 equipos - tres de cada zona- para el segundo ascenso a Primera.

Por el federal A se va a jugar la 8va fecha, el certamen dividido en dos zonas clasifica a 8 equipos por cada una para el segundo ascenso, en tanto que el primero está reservado para el vencedor del partido entre los ganadores de cada zona. Hasta acá las cosas están asi.

Zona A: Cipolletti 16, Madryn 15, Villa Mitre, Huracán Las Heras, Juventud Unida y Sol de Mayo 10, Desamparados e Independinete de Chivilcoy 9.

Zona B: Racing de Córdoba 14, Defensores de Villa Ramallo y Sportivo Belgrano 10, Gimnasia y Tiro, Boca Unidos, Chaco For Ever y Gimnasia de Concepción del Uruguay 9 y Crucero del Norte 7 puntos.