Muere hombre en vuelco en San José del Morro

Un hombre de 63 años, con domicilio en Villa Mercedes, murió este jueves 25 de septiembre luego de protagonizar un accidente vial en la localidad de San José del Morro, provincia de San Luis.

Según informaron desde el Destacamento Policial 24°, el siniestro ocurrió alrededor de las 20:00 en un camino interno del campo La Morena, ubicado sobre la ruta provincial 17. La víctima conducía una camioneta Toyota Hilux cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo y volcó.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el hombre salió despedido del habitáculo tras el vuelco. Personal médico del sistema de salud pública provincial llegó al lugar y le brindó asistencia inmediata, para luego trasladarlo al hospital de La Toma, donde lamentablemente se constató su fallecimiento.

En el hecho intervino la fiscal de turno de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. Gisela Milstein, quien ordenó las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del accidente.