Dos muertos en incendio vivienda en El Algarrobal

Dos personas murieron este miércoles por la mañana en un incendio que destruyó por completo una vivienda precaria en El Algarrobal, departamento de Las Heras. El siniestro ocurrió cerca de las 11.40 y demandó la intervención de policías y bomberos. Las identidades y edades de las víctimas aún no fueron confirmadas.

Alerta al 911 y llegada de los equipos

El hecho se conoció a partir de varios llamados recibidos en la línea de emergencias 911, que advertían sobre un incendio en una casa ubicada en la intersección de calle General Paz y Callejón Barrio Nuevo. La magnitud del fuego y la presencia de una densa columna de humo motivaron un rápido desplazamiento de móviles policiales de la Comisaría 56 y de dotaciones de bomberos hacia el lugar señalado por los vecinos.



Al arribar al sitio, el personal constató que las llamas habían tomado la totalidad de la vivienda, construida con materiales livianos. El fuego se propagó con rapidez, lo que dificultó las primeras tareas de control. Bomberos del Cuartel Central y Voluntarios de Las Heras trabajaron de manera conjunta para contener el avance del incendio y evitar que las llamas alcanzaran otras construcciones cercanas, algunas ubicadas a escasa distancia.

Daños totales y hallazgo de las víctimas



Una vez controlado el foco principal, comenzaron las tareas de enfriamiento y remoción de escombros en el interior del inmueble. Durante ese procedimiento, los efectivos hallaron dos cuerpos sin vida entre los restos de la vivienda. Ambas personas habrían quedado atrapadas por el fuego y fallecieron en el lugar. Las autoridades confirmaron pérdidas totales, ya que la estructura colapsó y quedó completamente destruida.



El área fue inmediatamente preservada para permitir el trabajo de los especialistas. Se solicitó la intervención de la Policía Científica y de peritos de Bomberos, quienes iniciaron las tareas técnicas para determinar cómo se originó el incendio. Entre los elementos a analizar se encuentran el estado de las instalaciones, la posible presencia de fuentes de calor y las condiciones generales de la construcción afectada.

Intervención judicial y actuaciones



La causa quedó en manos de la Justicia, que dispuso las medidas de rigor para avanzar en la investigación. Además de las pericias en el lugar, se tomaron testimonios a vecinos que realizaron los llamados de alerta y a las primeras personas que llegaron tras iniciarse el fuego. Las actuaciones policiales buscan establecer con precisión la secuencia de los hechos y confirmar la identidad de las víctimas fatales.



Mientras continúan las diligencias, el sector permanece con acceso restringido y bajo custodia policial. Desde las fuerzas de seguridad reiteraron la importancia de informar de inmediato cualquier indicio de incendio para permitir una intervención temprana. El resultado de las pericias será clave para determinar el origen del siniestro y definir los pasos judiciales a seguir en el marco de la investigación en curso.