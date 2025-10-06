Paso Cristo Redentor Habilitado

La Fiesta de la Cerveza se pone en marcha

Ya se encuentran habilitadas las inscripciones para el concurso de bandas locales que serán parte del Volumen 18 de la Fiesta de la Cerveza

06/10/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

fiesta de la cervezaLa edición de este 2025 de la Fiesta tendrá lugar los próximos 5, 6, y 7 de diciembre, en el Hipódromo de Mendoza.

Con este certamen, la Municipalidad de Godoy Cruz alienta la participación de los artistas mendocinos que quieren ser parte del evento. y para ello lanza una nueva convocatoria del concurso de bandas locales para participar de la Fiesta Provincial de la Cerveza Vol.18. La fecha límite para presentar las propuestas será el lunes 3 de noviembre inclusive. La inscripción se deberá realizar mediante un formulario online.

fiesta de la cerveza previaQuienes se presenten deberán ser grupos mendocinos con propuestas de autoría propia. Además, no podrán participar quienes se hayan presentado en la edición 2024. Los interesados en actuar en esta entrega de la Fiesta de la Cerveza, pueden consultar las bases y condiciones del concurso.

Del mismo modo, la elección de proyectos estará a cargo de un jurado especializado. El mismo se formará con miembros de la Municipalidad de Godoy Cruz, representantes de la prensa y medios locales; así como hacedores y gestores culturales de la provincia.

Por dudas o consultas, podrán comunicarse, antes del plazo mencionado, al correo [email protected].

convocatoria reina 2025_Godoy Cruz abre inscripciones para elegir reinas distritales




Acerca del Concurso Marciano Cantero

La comuna impulsa esta iniciativa para promocionar y fomentar la creatividad de los artistas mendocinos. Desde 2024, el concurso lleva por nombre Marciano Cantero, en honor al destacado músico y compositor. El artista llevó la música local al mundo como líder y vocalista de los Enanitos Verdes.

Mientras que desde el año 2016 comenzó a escribirse la historia de este certamen, que ya es un clásico.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email