La Fiesta de la Cerveza se pone en marcha

La edición de este 2025 de la Fiesta tendrá lugar los próximos 5, 6, y 7 de diciembre, en el Hipódromo de Mendoza.



Con este certamen, la Municipalidad de Godoy Cruz alienta la participación de los artistas mendocinos que quieren ser parte del evento. y para ello lanza una nueva convocatoria del concurso de bandas locales para participar de la Fiesta Provincial de la Cerveza Vol.18. La fecha límite para presentar las propuestas será el lunes 3 de noviembre inclusive. La inscripción se deberá realizar mediante un formulario online.

Quienes se presenten deberán ser grupos mendocinos con propuestas de autoría propia. Además, no podrán participar quienes se hayan presentado en la edición 2024. Los interesados en actuar en esta entrega de la Fiesta de la Cerveza, pueden consultar las bases y condiciones del concurso.

Del mismo modo, la elección de proyectos estará a cargo de un jurado especializado. El mismo se formará con miembros de la Municipalidad de Godoy Cruz, representantes de la prensa y medios locales; así como hacedores y gestores culturales de la provincia.

Por dudas o consultas, podrán comunicarse, antes del plazo mencionado, al correo [email protected].







Acerca del Concurso Marciano Cantero

La comuna impulsa esta iniciativa para promocionar y fomentar la creatividad de los artistas mendocinos. Desde 2024, el concurso lleva por nombre Marciano Cantero, en honor al destacado músico y compositor. El artista llevó la música local al mundo como líder y vocalista de los Enanitos Verdes.

Mientras que desde el año 2016 comenzó a escribirse la historia de este certamen, que ya es un clásico.