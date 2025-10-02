Godoy Cruz abre inscripciones para elegir reinas distritales

A partir del 1 de octubre y hasta el 27 del mismo mes, habrá tiempo para que se anoten las jóvenes que se quieran convertir en la nueva soberana de Godoy Cruz, sucesora de Olivia Chretien.

De esta forma, se va a coronar a las representantes de Centro; Benegas; Las Tortugas; San Francisco del Monte; Villa Hipódromo; Villa Marini; Presidente Sarmiento; Trapiche y Villa del Parque. La inscripción se llevará a cabo de manera virtual, por la plataforma Ciudadanía Digital.

Para esto, resulta fundamental que las aspirantes tengan un usuario registrado en dicha página. En el caso de tener dudas acerca de cómo registrarse en este espacio, la comuna ofrece un Instructivo de registro en Ciudadanía Digital.

Luego del registro virtual, la confirmación del mismo puede llegar hasta dentro de las 48 horas siguientes vía email.

Asimismo, antes de iniciar con este proceso será conveniente consultar el Reglamento de Vendimia Godoy Cruz para despejar cualquier tipo de dudas.

Para más información, las interesadas podrán acercarse a la Dirección de Cultura de Godoy Cruz (1º piso del Cine Teatro Plaza, Colón 27), de lunes a viernes de 9 a 13H.

Para más informes: [email protected] o al 2615559444 (Whatsapp).